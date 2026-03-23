Tragico scontro tra un camion e una vettura a Vezza d'Alba: c'è un morto

Tragico incidente, attorno alle 9 di questa mattina, 23 marzo, a Vezza d'Alba, in località Montebello, ad un centinaio di metri dalla rotonda sulla provinciale 929 Alba–Canale.
A scontrarsi un mezzo pesante e un'autovettura alla guida della quale c'era un uomo, purtroppo deceduto. Non si conoscono al momento le sue generalità.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Alba, i carabinieri della locale stazione e i sanitari del 118.
Pesanti le ripercussioni sul traffico, praticamente paralizzato in tutta la zona. Sono in corso i rilievi per accertare la dinamica dell'incidente e le responsabilità.
AGGIORNAMENTO DELLE 13: la strada è stata riaperta al traffico.