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Cronaca | 23 marzo 2026, 12:33

Tragico scontro tra un camion e una vettura a Vezza d'Alba: c'è un morto

L'incidente attorno alle 9 di questa mattina 23 marzo. Pesantissime ripercussioni al traffico in tutta la zona

Tragico scontro tra un camion e una vettura a Vezza d'Alba: c'è un morto

Tragico incidente, attorno alle 9 di questa mattina, 23 marzo, a Vezza d'Alba, in località Montebello, ad un centinaio di metri dalla rotonda sulla provinciale 929 Alba–Canale.

A scontrarsi un mezzo pesante e un'autovettura alla guida della quale c'era un uomo, purtroppo deceduto. Non si conoscono al momento le sue generalità. 

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Alba, i carabinieri della locale stazione e i sanitari del 118. 

Pesanti le ripercussioni sul traffico, praticamente paralizzato in tutta la zona. Sono in corso i rilievi per accertare la dinamica dell'incidente e le responsabilità. 

AGGIORNAMENTO DELLE 13: la strada è stata riaperta al traffico. 

Barbara Simonelli

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