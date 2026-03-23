IL METEO / Primavera fino a mercoledì, poi sarà un brusco ritorno all'inverno

Tra oggi e mercoledì una blanda alta pressione ci farà sentire primi tepori primaverili, soprattutto mercoledì. Ma sarà solo un evento temporaneo, già mercoledì sera stessa un flusso di aria molto fredda direttamente dal mare del Nord ci riporterà ad un clima più invernale, anche se senza precipitazioni.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione.

Da oggi lunedì 23 a mercoledì 25 marzo. Il cielo si presenterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso con al più velature o cumuli isolati sui rilievi, in aumento mercoledì pomeriggio con associati rovesci sulle zone alpine, preludio ad un cambio del tempo che avverrà in serata. Possibili rovesci o deboli temporali al pomeriggio/sera sulle estreme aree orientali e Alessandrino.

Temperature in rialzo, i valori più alti si registreranno mercoledì, ma poi la sera stessa ci sarà un brusco calo termico a causa di un fronte freddo direttamente dal mare del Nord. Le massime saranno comprese tra 16 e 19 °C, mentre le minime tra 2 e 7 °C in pianura (possibili locali brinate), tra 8 e 11 °C sulle coste.

Venti generalmente assenti o deboli variabili oggi e domani, mercoledì dal pomeriggio prime raffiche di Foehn sulle Alpi, che poi si estenderanno a tutto il Nord Ovest in serata, con raffiche anche oltre 70/80 km/h.

Da giovedì 26 marzo. Cielo sempre sereno o poco nuvoloso, piuttosto limpido data l'aria secca che sarà presente.

Temperature come anticipato in netto calo, anche se la presenza del vento mitigherà inizialmente il calo sulle pianure (anche se l'effetto windchill ci farà sentire freddo lo stesso), per cui le massime saranno comunque al di sopra dei 10 °C (fino 14/15 °C sabato), mentre le minime sulle pianure scenderanno anche sotto lo 0 a partire da venerdì mattina nelle aree dove il vento si placherà prima. Quindi rischio di forti gelate saranno possibili tra venerdì mattina e sabato mattina.

Venti forti o molto forti di Foehn per tutta la giornata di giovedì, in attenuazione soltanto a partire da venerdì.

Tendenza fine settimana. L'alta pressione atlantica tenterà di avvicinarsi per riportare condizioni cliamtiche più primaverili, ma ancora la prognosi definitiva dovrà essere sciolta.

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