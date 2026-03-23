Sinatra-Lavazza: se il caffè d'essai si beve in profumeria

C’è un’affinità naturale tra chi sceglie le essenze e chi seleziona il caffè. Lo sanno bene a Torino, dove Sinatra Galerie de Beauté e 1895 Coffee Designers by Lavazza hanno deciso di mettere in dialogo i rispettivi universi sensoriali. L’occasione è stata un evento dedicato alla scoperta delle affinità aromatiche tra caffè e profumi, ospitato nel nuovo Café della Galerie di Piazza San Carlo. Tre essenze selezionate in forma anonima, due caffè della collezione 1895 (Flor de Oro e Petal Storm), diverse tecniche di estrazione – Cold Brew, Moka, Caffè Americano – e finger food creati dal giovane e talentuoso chef per richiamare gli stessi accordi. Il gioco proposto è stato indubbiamente coraggioso: abbinare le fragranze ai caffè degustati, lasciando che gusto e olfatto trovassero il loro punto di incontro. Non una semplice degustazione, ma un percorso in cui il caffè diventa materia esplorabile con il naso e con il palato, e la profumeria al di là dell’estetica si fa esperienza concreta.

La Galerie di Sinatra: molto più di una profumeria

Chi conosce Sinatra sa che non si tratta di una semplice profumeria. Da quarant’anni, la maison torinese costruisce un’idea di bellezza che non si esaurisce nel prodotto, ma si allarga all’ambiente, ai servizi, alla cura dei dettagli. La Galerie de Beauté di Piazza San Carlo ne è l’espressione più compiuta: quasi 1.300 metri quadrati distribuiti su più livelli, dove profumeria artistica, skincare, make-up, coiffeur, barberia e una Urban Spa si susseguono senza soluzione di continuità. Al piano strada, accanto alle fragranze più prestigiose e al make-up, si apre ora il nuovo Café. Non un angolo per una pausa frettolosa, ma un luogo di convivialità contemporanea, pensato con la stessa cura riservata agli altri ambienti. Il bello qui si vive, si assapora, si respira. E ora, anche il caffè entra a far parte di questo vocabolario sensoriale.

L’arte dello specialty coffee secondo Lavazza

Dietro le tazze servite nel Café c’è 1895 Coffee Designers by Lavazza, il brand del Gruppo Lavazza dedicato allo specialty coffee. Non una semplice linea di prodotti, ma una filosofia che trasforma il caffè in un rituale capace di coinvolgere tutti i sensi. I Coffee Designer selezionano chicchi da piccole piantagioni sostenibili nelle aree più vocate al mondo, e in Factory 1895, a Torino, li trasformano in esperienze in tazza. Al centro della proposta c’è Petal Storm, blend 100% Arabica che unisce Etiopia, Brasile e Guatemala: un caffè dal profilo aromatico floreale, con note di cioccolato, fiori di caffè e arancia. Caffè d’essai presentati per l’occasione da una competentissima Coffelier, che ha saputo guidarci brillantemente in questo mondo fatto di aromi, provenienze, alta tecnologia e cura estrema.

Perché non prendersi un caffè in profumeria?

La domanda, a questo punto, quasi non si pone. In un luogo in cui ogni dettaglio è pensato per coinvolgere i sensi, il caffè non è un fuori programma, ma una naturale estensione del racconto. L’esperienza multisensoriale che Sinatra e Lavazza hanno costruito dimostra che la separazione tra mondi – quello delle essenze e quello dei sapori – è spesso solo un'abitudine inveterata. Torino, città che da sempre sa mescolare tradizione industriale e artigianalità raffinata, si conferma terreno fertile per queste contaminazioni. Entrare in Galerie de Beauté per un caffè può trasformarsi in un modo diverso di abitare la città: concedersi il tempo di una pausa che non è solo sostanza, ma anche atmosfera. E mentre si assaggia un Petal Storm, magari in versione Americano o estratto con la moka Aladina, ci si accorge che il confine tra ciò che si beve e ciò che ci si spruzza sul polso è meno netto di quanto si pensasse. Alla fine, in un caso e nell’altro, è sempre e solo una questione di sensi.

Info: www.sinatraprofumerie.it/profumeria/# - www.lavazza.it/it/business/1895-coffee-designers-collection