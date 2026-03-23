CALCIO ECCELLENZA / Cuneo-Chieri 3-0, mister Bianco: “Vogliamo tenerci questo secondo posto” [VIDEO]

L’AC Cuneo 1905 si è imposto 3-0 nel match contro il Chieri, valido per la 26ª giornata del campionato di Eccellenza.

La sfida dello stadio “Fratelli Paschiero” è stata decisa dalla doppietta di Federico Nacci (30’ e 47’) e dalla rete di Samuele Caristo (9’), poi eletto MVP dell’incontro.

In classifica i biancorossi consolidano il secondo posto a 49 punti, mentre i torinesi rimangono undicesimi a quota 30.

Dopo i venti giorni di sosta per le festività pasquali, si tornerà in campo domenica 12 aprile quando i cuneesi faranno visita all’Acqui. Fischio d’inizio alle ore 15:00 al “CS comunale Ottolenghi” di Acqui Terme.

Le parole del tecnico biancorosso Danilo Bianco e dell’attaccante Samuele Caristo, MVP dell’incontro, al termine del match (GUARDA IL VIDEO)