 / Sport

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Sport | 23 marzo 2026, 11:46

CALCIO ECCELLENZA / Cuneo-Chieri 3-0, mister Bianco: “Vogliamo tenerci questo secondo posto” [VIDEO]

Il tecnico cuneese: “Il cambio modulo sta dando i suoi frutti”

Danilo Bianco

Danilo Bianco

L’AC Cuneo 1905 si è imposto 3-0 nel match contro il Chieri, valido per la 26ª giornata del campionato di Eccellenza.

La sfida dello stadio “Fratelli Paschiero” è stata decisa dalla doppietta di Federico Nacci (30’ e 47’) e dalla rete di Samuele Caristo (9’), poi eletto MVP dell’incontro.

In classifica i biancorossi consolidano il secondo posto a 49 punti, mentre i torinesi rimangono undicesimi a quota 30.

Dopo i venti giorni di sosta per le festività pasquali, si tornerà in campo domenica 12 aprile quando i cuneesi faranno visita all’Acqui. Fischio d’inizio alle ore 15:00 al “CS comunale Ottolenghi” di Acqui Terme.

Le parole del tecnico biancorosso Danilo Bianco e dell’attaccante Samuele Caristo, MVP dell’incontro, al termine del match (GUARDA IL VIDEO)

Samuele Caristo

Samuele Caristo

Samuele Bernardi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium