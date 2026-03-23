SCI DI FONDO / Martino Carollo 28° nella 20 chilometri in tecnica libera di Lake Placid

Un eccellente Davide Graz si arrende solo nel finale allo strapotere norvegese ed è sesto nella 20 chilometri in tecnica libera di Lake Placid (Usa), ultimo appuntamento stagionale di Coppa del Mondo. La vittoria è di Johannes Klæbo che dopo aver osservato un turno di riposo nella sprint è tornato ad imporsi, superando allo sprint i connazionali Harald Amundsen ed Einar Hedegart dopo 41’57″0 di gara.

Ai piedi del podio, Stenshagen e Ree hanno completato la cinquina norvegese, con Graz a duellare con loro fino all’ultimo metro, per cogliere un ottimo sesto posto a 6″5 da Klæbo, un piazzamento che rappresenta di gran lunga il miglior risultato personale in Coppa del Mondo. Prima di oggi, nel palmares del ventiseienne sappadino il risultato migliore era stato il nono posto nelle 10 chilometri di Lahti 2026 (in classico) e Cogne 2025 (a skating).

Una prova maiuscola per Graz, sempre con i migliori, mentre nella seconda parte di gara Federico Pellegrino ed Elia Barp si sono visti costretti a perdere contatto con i battistrada, finendo comunque a ridosso della top 10: il campione valdostano, all’ultima gara della carriera in Coppa del Mondo, è 13esimo a 54″8, con il bellunese 14esimo alle sue spalle a 55″4. Più attardato invece Martino Carollo che è 28° a 2’06.

La Coppa del Mondo si chiude con Klæbo vincitore della classifica generale (2301 ppunti, secondo è Amundsen con 1848) e delle graduatorie distance e sprint (835), con Pellegrino terzo nella generale (1443) e nella sprint 566).

Ed al termine della gara, al parterre è scattata la festa in onore di Federico Pellegrino che saluta così la Coppa del Mondo, un addio enfatizzato dal successo nella sprint di sabato, proprio sulle nevi statunitensi.

E la festa proseguirà tra venerdì 27 e domenica 29 proprio sulle nevi valdostane, con il “Gran Finale” di St. Barhtolemy che ospiterà le ultime sfide di Pellegrino ed i campionati italiani della 10 chilometri in tecnica libera, della 50 in classico e della staffetta mista.

L’ultimo atto della Coppa del Mondo 2025/26 è la 20km mass start femminile che premia Jonna Sundling (48’17″1), pronta ad avvantaggiarsi nel finale sull’altra svedese Linn Svahn (+3″5) e sulla norvegese Heidi Weng (+4″2) che completano il podio, Jessie Diggins all’ultima gara della carriera festeggia la Coppa del Mondo davanti al pubblico statunitense, con Caterina Ganz che è 27esima a 1’57″5; non ha preso il via Iris De Martin Pinter.