VOLLEY BM / Il VBC Mondovì rinvia ancora il momento dei primi punti esterni

Nella ventesima giornata – settima del girone di ritorno trasferta purtroppo poco fortunata per il VBC Mondovì allenato da Vittorio Bertini e dal suo vice Matteo Brignone, che viene superato per 3-1 (25-21,28-30,25-17,25-11) dal forte e quadrato Caronno, attualmente secondo con 43 punti in compagnia del PVL Ciriè ed a -1 dal Malnate capolista.

In classifica generale purtroppo i risultati ottenuti dal Parella Torino (vittoria per in casa contro il Garlasco) e soprattutto dal S. Mauro Torino (vittoria per 3-1 a Novi) non aiutano assolutamente i monregalesi, che restano a quota 12, a +4 sul Miretti Limbiate, a-5 dalla coppia formata dal Parella Torino e dallo Spezia ed a -14 dal S. Mauro Torino (ma in realtà i punti effettivi di distacco sono 12, perché in caso di 2 o meno punti fra la decima e l’ undicesima si disputa il play-out salvezza).

“Abbiamo giocato un primo d une secondo set di buonissimo livello – commenta coach Bertini – sia da un punto di vista tecnico che tattico: la differenza è stata pochi palloni, meglio gestiti da Caronno nel primo e con maggiore determinazione da noi nel secondo. Nel terzo, una partenza ad handicap ha scavato un piccolo solco che non siamo stati in grado di riempire; peccato perché comunque abbiamo espresso un buon gioco, soprattutto in fase di attacco dove, per la prima volta, fino al terzo parziale siamo stati più efficienti degli avversari. Nel quarto set, invece, siamo calati molto in ricezione e nella fase di costruzione, forzando i colpi in attacco e l’esito è stato impietoso. Peccato perché condurre meglio questo parziale finale ci avrebbe dato un po’ di spinta, ma soprattutto ancora maggiore fiducia nell’affrontare sabato prossimo la capolista Cirié Da segnalare la buona prova di Caldano, Bosio e Bellanti, per tre set molto incisivi, ed il solito Menardo, infermabile in attacco”.

Con Catena presente ma non utilizzabile per problemi fisici, Vittorio Bertini è partito inizialmente con Cortelazzi in regia, Bosio opposto, Menardo e Bellanti in banda, Coppa e Caldano centrali, Garelli e Candela liberi, inserendo successivamente Genesio, Camperi, capitan Garello, Polizzi e Berutti.

Nel set inaugurale partono meglio i padroni di casa, che si portano prima sul 4-1 e poi sul 12-8, ma i monregalesi reagiscono e prima pareggiano 12 pari, poi allungano 14-12. Time-out richiesto dalla panchina del Caronno ed i lombardi reagiscono, ottenendo prima la parità sul 15-15, poi allungano 19-16, quindi si portano 21-18 ed infine chiudono 25-21, mentre entrano Genesio e Camperi in battuta.

Nella seconda frazione vi è grande equilibrio sino al 13 pari, poi i monregalesi, con Polizzi e Genesio in campo, riescono ad operare un break, portandosi prima sul 18-16, poi sul 22-20 ed infine sul 24-22. I lombardi piazzano un parziale di 2-0 ed di impattano sul 24 pari, quindi le due compagini avanzano in grande equilibrio sino al 28 pari, quando sono i monregalesi a piazzare lo spunto vincente e chiudere ai vantaggi 30-28, mentre entra anche capitan Garello in battuta.

Nel terzo set i padroni di casa partono forte e si portano subito sul 12-7, poi i monregalesi, con l’ ingresso in palleggio di Polizzi, reagiscono e si riportano sino a -2 (14-16), ma poi si fermano e così il Caronno riparte, portandosi sul 20-16 ed infine chiudendo 25-17, mentre entra Camperi.

Nella quarta frazione il Caronno parte forte e sta sempre saldamente avanti (12-6,17-8,22-11), chiudendo senza difficoltà 25-11, mentre entrano Berutti, Camperi, Garello e Genesio.

Sabato il VBC MONDOVI’ ospiterà al PalaItis alle ore 21 l’ ostico PVL Ciriè allenato da coach Enrico Salvi, che a Mondovì fu l’ aiuto allenatore di Marco Fenoglio in A2 nella stagione 2018/2029. Attualmente il PVL Ciriè si trova al secondo posto con 43 punti (14 vittorie e 6 sconfitte) in compagnia del Caronno, a -1 dal Malnate capolista solitario. Quella canavesana è una squadra molto compatta e di livello tecnico decisamente elevato, contro cui non è facile giocare; se si vorrà cercare di ottenere un risultato positivo i monregalesi dovranno riuscire a sfoderare una grande prestazione sia sotto l’ aspetto tecnico-tattico che quello caratteriale.

CARONNO - VBC MONDOVI’ 3-1 (25-21,28-30,25-17,25-11)

VBC MONDOVI’: Cortellazzi, Bosio 18, Menardo 16, Bellanti 12, Coppa 3, Caldano 5, Garelli (L1), Candela (L2), Camperi, Garello (K), Polizzi, Genesio 1, Berutti2, Catena. ALL: Vittorio Bertini – Matteo Brignone.