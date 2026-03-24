Alba, nella chiesa parrocchiale del Mussotto l'ultimo saluto all'imprenditore delle grappe Ugo Marolo

Si terranno giovedì 26 marzo i funerali di Ugo Marolo, 87 anni, imprenditore in pensione, fondatore di diverse aziende nei settori della grappa e del cioccolato, vittima dell’incidente verificatosi ieri lungo la Strada Regionale 29 a Vezza d’Alba.

L’uomo lascia i figli Franco con Mara, Claudio con Elena e Giancarlo con Sonia, e i nipoti Vittoria, Filippo, Elisabetta, Carlo, Claudio, Sofia e Anna.

I funerali sono stati programmati alle ore 10 presso la Parrocchia della Trasfigurazione di Mussotto ad Alba, provenendo dalla Sala del Commiato "Boffano" di corso Cortemilia.

Veglia di preghiera mercoledì 25 marzo alle ore 20 nella stessa parrocchiale.

Dopo le esequie la salma proseguirà presso il tempio crematorio di Bra.