A Valdieri Marita Rosa presenta il suo libro "Mi ha svegliata il silenzio"

Un'amicizia che attraversa il tempo, le scelte, le ferite della vita. È questo il cuore pulsante di "Mi ha svegliata il silenzio", il romanzo di Marita Rosa che sarà presentato in una serata culturale aperta al pubblico venerdì 27 marzo alle ore 21 presso la Biblioteca Comunale di Valdieri.

Protagoniste del libro sono Francesca, Carla e Liliana, tre amiche cresciute insieme a Primalpe, legate da un affetto che resiste alle divergenze e alla distanza. Le loro storie si intrecciano e si separano, per poi ritrovarsi attorno alla figura di Francesca, fulcro narrativo attorno al quale Marita Rosa costruisce, pagina dopo pagina, un affresco autentico e delicato dell'esistenza.

Ambientato nel immaginario paese di Pratofiorito, il romanzo non si sottrae alle ombre della realtà: situazioni difficili, scelte sofferte, drammi familiari. Eppure la penna dell'autrice non cede mai alla tentazione del sensazionalismo. Marita Rosa sceglie la strada della sottovoce, dell'allusione, di una narrazione che informa senza ferire, che commuove senza gridare. Anche quando racconta di un padre che dalla prigione trova la strada del riscatto, o della fuga di Carla verso una vita tutta sua, il tono rimane quello di chi conosce bene il valore della serenità come atto di resistenza.

Perché è proprio questo il tratto distintivo della scrittura di Marita Rosa: la capacità di ritrovare, anche nei momenti più bui, quei valori profondi che danno senso alle esistenze umane. L'amicizia vera, la famiglia, la tenacia, la correttezza nei rapporti e un amore capace di essere sincero. Valori che, nelle pagine di questo romanzo, trasformano la speranza in qualcosa di concreto, ben diverso dalla semplice illusione.

Tra i personaggi si riconoscono echi del mondo reale dell'autrice, figure familiari che danno al racconto quella autenticità capace di toccare il lettore nel profondo.

L'ingresso è libero.