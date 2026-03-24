Neive, pittura, musica e scrittura in dialogo presso la vineria Doi Crutin

Pittura, musica e scrittura in dialogo presso la vineria Doi Crutin di Neive. L’appuntamento è domenica 29 marzo, alle ore 18, con l’evento dal titolo che è già tutto un programma: "Rubiamo la Luna... Ma a suon di musica, colore e calici".

Nella suggestiva cornice di uno dei borghi più belli d'Italia, saranno protagoniste le note della pianista Anna Dari, le tele del pittore Erio Grosso e il racconto della scrittrice Cristina Abozzi, che presenterà il suo ultimo emozionante romanzo Rubiamo la Luna.

Il direttore artistico è il blogger Alessandro Bosio che invita a un appuntamento originale, interessante e ricco di fascino. Per sognare in grande.

Ingresso libero (per apericena gradita prenotazione al numero 334/6067804). Non ci resta che andare.