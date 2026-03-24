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Eventi | 24 marzo 2026, 19:30

Neive, pittura, musica e scrittura in dialogo presso la vineria Doi Crutin

Domenica 29 marzo, ore 18, "Rubiamo la Luna... Ma a suon di musica, colore e calici" con un tris di artisti

Neive, pittura, musica e scrittura in dialogo presso la vineria Doi Crutin

Pittura, musica e scrittura in dialogo presso la vineria Doi Crutin di Neive. L’appuntamento è domenica 29 marzo, alle ore 18, con l’evento dal titolo che è già tutto un programma: "Rubiamo la Luna... Ma a suon di musica, colore e calici". 

Nella suggestiva cornice di uno dei borghi più belli d'Italia, saranno protagoniste le note della pianista Anna Dari, le tele del pittore Erio Grosso e il racconto della scrittrice Cristina Abozzi, che presenterà il suo ultimo emozionante romanzo Rubiamo la Luna. 

Il direttore artistico è il blogger Alessandro Bosio che invita a un appuntamento originale, interessante e ricco di fascino. Per sognare in grande. 

Ingresso libero (per apericena gradita prenotazione al numero 334/6067804). Non ci resta che andare.

Silvia Gullino

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