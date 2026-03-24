Bergesio (Lega): “Generazione Terra, da Ismea 120 milioni per i giovani agricoltori”

“Il rilancio di ‘Generazione Terra’ con uno stanziamento di 120 milioni di euro per l’anno in corso è una notizia straordinaria per il nostro comparto agricolo e per il futuro delle aree interne. Grazie all’impegno del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e al lavoro di ISMEA, mettiamo in campo uno strumento concreto per abbattere la barriera più alta per i nostri ragazzi: l’accesso alla terra”. Lo dichiara in una nota il Senatore della Lega, Giorgio Maria Bergesio.



La misura, approvata dal CdA di ISMEA, è dedicata agli under 41 e punta a favorire il ricambio generazionale attraverso il finanziamento fino al 100% per l’acquisto di terreni agricoli, con interventi che possono raggiungere la soglia di 1,5 milioni di euro.



“Esprimo particolare soddisfazione – continua Bergesio – per la conferma del premio di primo insediamento fino a 100 mila euro e per la riserva esclusiva del 10% delle risorse destinata alle aree interne e montane. È un segnale di attenzione fondamentale per i territori più fragili, dove l’agricoltura non è solo economia, ma presidio del territorio e contrasto allo spopolamento. Chi sceglie di fare impresa in montagna deve sentire lo Stato al proprio fianco con agevolazioni reali ed ammortamenti agevolati fino a 30 anni”.



Lo strumento si rivolge a tre categorie distinte di beneficiari. A cominciare dai giovani imprenditori agricoli (under 41) attivi da almeno due anni, per l’ampliamento o il consolidamento della superficie aziendale. Poi i giovani startupper con esperienza (GSE, under 41) per l’avvio di una nuova impresa agricola. E infine i giovani startupper con titolo (GST, under 35) laureati o diplomati in materie agrarie, anche senza precedente esperienza, per l'avvio di nuove realtà (finanziabili fino a 500.000 euro).

Il meccanismo si basa sull’istituto del patto di riservato dominio, un'eccellenza a livello europeo che permette ad ISMEA di acquistare i terreni e assegnarli contestualmente ai giovani richiedenti.



“Dal 2011 ad oggi questa misura ha già rigenerato 27 mila ettari di territorio italiano. Con questa nuova edizione continuiamo a sostenere il ricambio generazionale, trasformando la passione dei nostri giovani in imprese strutturate e competitive. Invito i giovani interessati a monitorare il sito ISMEA: il portale per le domande resterà aperto dal 22 aprile al 19 giugno”, conclude il Senatore Bergesio.