Dimisisoni Delmastro, Giorgia Meloni: "Apprezzamento, auspico medesima sensibilità in Santanchè"

La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni esprime apprezzamento per le dimissioni del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e del capo di gabinetto Giusi Bartolozzi, e allo stesso tempo lancia un segnale chiaro alla ministra del Turismo Daniela Santanchè.
In una nota diffusa da Palazzo Chigi, la premier ha sottolineato “l'apprezzamento per la scelta del Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e del Capo di Gabinetto Giusi Bartolozzi di rimettere gli incarichi finora ricoperti”, ringraziandoli “per il lavoro svolto con dedizione”. Un riconoscimento formale che evidenzia la volontà della presidente del Consiglio di valorizzare il senso di responsabilità istituzionale mostrato dai due esponenti.
Ma il passaggio più significativo arriva nella parte finale della comunicazione, dove Meloni auspica “che, sulla medesima linea di sensibilità istituzionale, analoga scelta sia condivisa dal Ministro del Turismo Daniela Santanchè”. Una frase che assume i contorni di un invito politico diretto e che riaccende il dibattito all’interno della maggioranza.