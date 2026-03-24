Area Calcio futsal, promozione in C1: il gruppo di Bronzi chiude i conti con largo anticipo

È un traguardo costruito nel tempo, non un episodio. L’Area Calcio futsal maschile, guidata da Claudio Bronzi, ha conquistato la promozione vincendo il campionato di Serie C2 con quattro giornate di anticipo, grazie al netto successo per 9-2 sul Novara C5.

Un risultato che certifica la solidità di un gruppo capace di crescere stagione dopo stagione. Due salti di categoria consecutivi raccontano un percorso fondato su continuità, organizzazione e identità, elementi che la società ha riconosciuto come centrali in una stagione lunga e competitiva.

La vittoria decisiva ha trasformato il palazzetto di Asti in una festa giallonera, con tifosi, squadra e settore femminile uniti in un clima di partecipazione che va oltre il risultato sportivo e rafforza la dimensione collettiva del progetto. Nonostante la promozione già acquisita, il campionato ha continuato a proporre sfide impegnative. Nell’ultimo turno è arrivata infatti la seconda sconfitta stagionale, sul campo di Aymaville, contro una formazione solida e attrezzata in ottica playoff.

Dopo un primo tempo controllato e senza particolari rischi, la gara si è accesa nella ripresa: avanti fino al 3-4, l’Area Calcio si è fatta rimontare nel finale, con i padroni di casa capaci prima di trovare il pareggio e poi il gol del sorpasso. A segno per i gialloneri Fazio, autore di una doppietta, Celentano e Rizzo.