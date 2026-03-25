Costigliole Saluzzo inaugura il nuovo polo scolastico: un investimento da 7 milioni per il futuro

A Costigliole Saluzzo venerdì 27 marzo alle 15 si terrà l’inaugurazione ufficiale del nuovo polo scolastico, completato negli ultimi mesi con la consegna della palestra.

L’evento rappresenta un momento significativo per il territorio, segnando il compimento di un progetto ambizioso che ha dato vita a un edificio moderno, sicuro e funzionale, destinato ad accogliere circa 200 studenti e oltre 50 tra insegnanti e personale Ata.

Alla cerimonia prenderanno parte oltre al sindaco Fabrizio Nasi, il vice Nicola Carrino con gli amministratori comunali e numerosi istituzionali, tra cui il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il sindaco Fabrizio Giacomo Nasi e la dirigente scolastica Maria Angela Aimone.

Annunciata anche la presenza dei parlamentari Giorgio Bergesio e Monica Ciaburro, dell’assessore regionale Marco Gallo e del consigliere provinciale Silvano Dovetta.

Non mancherà il mondo dello sport, con la partecipazione del capitano del Cuneo Volley Domenico Cavaccini, del giovane atleta Simone Oberto e del direttore generale Davide Bima. La loro presenza sarà occasione per sottolineare il valore educativo dello sport all’interno del percorso scolastico.

La cerimonia vedrà la benedizione dei locali da parte del parroco di Costigliole don Claudio Margaria e dall’accompagnamento musicale del complesso bandistico Santa Cecilia. Al termine è previsto un rinfresco aperto ai partecipanti.

Durante il pomeriggio, i cittadini potranno inoltre visitare gli spazi del nuovo polo grazie alle visite guidate curate dallo Settanta7, responsabile della progettazione.

Il progetto, del valore complessivo di circa 7 milioni di euro, rappresenta un traguardo importante per l’amministrazione comunale. “Completiamo la creazione di un polo scolastico che è già casa per centinaia di studenti e lavoratori della scuola – ha dichiarato il sindaco Nasi – una struttura all’avanguardia, che garantisce elevati standard di comfort e sicurezza, migliorando al contempo la qualità degli spazi e riducendo i costi di gestione”.

Soddisfazione condivisa anche dal vicesindaco Nicola Carrino, “Possiamo dire che è una grande soddisfazione aver realizzato quest'opera, oltretutto senza attivazione di debiti per il comune. Grazie a questo polo scolastico Costigliole migliora moltissimo i servizi alle famiglie, bambine, bambini, ragazze, ragazzi cresceranno e si formeranno in un ambiente accogliente, innovativo, con molte possibilità, dagli spazi interni a quelli verdi che nasceranno presto, agli spazi per lo sport”.