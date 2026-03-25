Al cinema Monviso si parlerà di sonno e di Adriano Olivetti

Unitre Cuneo propone, in esclusiva agli associati, due nuovi appuntamenti.

Lunedì 30 marzo 2026, alle ore 15,30, al cinema Monviso, un interessante incontro sul tema “Il sonno non ha età: dormire bene in tutte le epoche della vita” trattato da Marco Capobianco..

Il sonno è una funzione fondamentale per la salute del cervello a tutte le età, ma diventa particolarmente importante con l’avanzare degli anni.

Durante il sonno il cervello non “si spegne”, ma continua a lavorare svolgendo attività essenziali per il nostro benessere.

(Adriano Olivetti in mezzo ai suoi operai)

Giovedì 2 aprile 2026, sempre alle 15,30 al cinema Monviso, Nico Osella tratterà l’argomento “Il progetto industriale di Adriano Olivetti orientato all’impresa responsabile ed agli aspetti sociali, culturali ed economici”.

Nico Osella ha svolto molteplici attività in Olivetti e ci racconterà della filosofia di Adriano Olivetti, lungimirante e all’avanguardia in tutti i campi.

Adriano Olivetti (nato a Ivrea, l’11 aprile 1901 e scomparso il 27 febbraio 1960 a Aigle, in Svizzera) è stato un imprenditore, ingegnere e politico italiano.

Uomo di grande e singolare rilievo nella storia italiana del secondo dopoguerra, si distinse per i suoi innovativi progetti industriali, basati sul principio secondo il quale il profitto aziendale deve essere reinvestito a beneficio della comunità.

Le sue capacità manageriali, portarono la Olivetti ad essere la prima azienda del mondo nel settore dei prodotti per ufficio, alle quali unì un’instancabile sete di ricerca e di sperimentazione su come si potesse armonizzare lo sviluppo industriale, con l’affermazione dei diritti umani e con la democrazia partecipativa, dentro e fuori la fabbrica.