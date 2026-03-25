SCI / Francesco Sadowski si ripete e conquista il titolo Aspiranti anche in slalom

Francesco Sadowski si ripete e all’indomani del titolo tricolore in Gigante fa sua anche la medaglia d’oro dello slalom ai Campionati Italiani Aspiranti in corso di svolgimento tra Alleghe e Cortina d’Ampezzo.

Il ligure portacolori dell’Equipe Limone ha guidato la classifica sin dalla prima frazione, imponendosi con il tempo complessivo di 1’28″68 con un margine di 0″80 sull’iberico Luken Garitano Iturbe.

Distacco maggiore per il piemontese Federico Forte (Sansicario Cesana Via Lattea) che con un gap di 1″90 conquista la medaglia d’argento, seguito dal bellunese Piero Molin (Sc Cortina), bronzo a 2″31.

La prova valida anche per il Gran Premio Italia Dicoflor di categoria, vede Alex Rastner (Rg Wipptal) quinto assoluto e quarto in chiave tricolore seguito da Laurent Grivel (Sc Crammont Mont Blanc).

La rassegna tricolore Under 18 prosegue giovedì 26 marzo con il superG maschile sulla pista "Lino Lacedelli" di Cortina–5 Torri, mentre ad Alleghe la pista "Civetta" accoglierà il settore femminile.