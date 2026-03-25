Consegnate da Metro Italia le targhe ufficiali della Guida Michelin 2026 ai ristoranti lombardi

(Adnkronos) - La Lombardia si è confermata la regione più stellata d’Italia. 61 targhe ufficiali "Guida Michelin 2026" sono state consegnate da Metro Italia ad altrettanti ristoranti lombardi durante un evento organizzato al ristorante "Da Vittorio", a Brusaporto, in provincia di Bergamo. Tra le strutture premiate per il 2026, 52 hanno ottenuto una Stella, 6 due Stelle e 3 tre Stelle: “Enrico Bartolini al Mudec” di Milano, “Dal Pescatore” di Canneto sull’Oglio (Mantova) e i padroni di casa del ristorante “Da Vittorio”.

"Consegnare le Targhe ufficiali Guida Michelin 2026 ai ristoranti stellati della Lombardia, regione che si conferma al vertice della ristorazione italiana, è per noi motivo di grande orgoglio - afferma Guido Cassago, Direttore Sales & Operations di Metro Italia -. Ormai da nove anni siamo al fianco di Michelin e premiare il più ampio nucleo di stellati del Paese è emblema del nostro impegno quotidiano per sostenere i professionisti della ristorazione. Lo facciamo attraverso la nostra rete di 46 punti vendita, oltre 500 consulenti di vendita sul territorio e con la più ampia offerta di referenze a disposizione dei nostri Clienti".

Le numerose menzioni nella 'guida rossa' confermano la Lombardia tra le eccellenze del panorama gastronomico nazionale, grazie al talento e alla creatività dei suoi chef e all’altissima qualità del patrimonio enogastronomico locale. Questo perfetto connubio tra innovazione e rispetto della tradizione fa sì che la regione sia un punto di riferimento sia per gli appassionati del gusto che per i professionisti della ristorazione. Nel 2026 Metro Italia consegnerà, per il nono anno consecutivo, le targhe ufficiali “Guida Michelin” e, per la prima volta, anche le targhe “Bib Gourmand” che identificano i ristoranti che si distinguono per offrire esperienze gastronomiche d’eccellenza a prezzi accessibili.