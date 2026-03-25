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| 25 marzo 2026, 17:20

Iap, Cappellacci (Fi): "‘Aria di vita' trasforma consapevolezza in attenzione"

Iap, Cappellacci (Fi): &quot;‘Aria di vita' trasforma consapevolezza in attenzione&quot;

(Adnkronos) - "Iniziative come Aria di vita trasformano la consapevolezza in attenzione pubblica e l'attenzione in responsabilità condivisa. Come presidente della Commissione Affari sociali ritengo fondamentale ridurre i tempi di diagnosi, garantire equità nell'accesso alle terapie innovative e superare le disomogeneità territoriali. Ogni ritardo burocratico è un ostacolo alla cura". Lo ha detto l’onorevole Ugo Cappellacci, presidente della Commissione Affari sociali della Camera, oggi a Roma, nel videomessaggio inviato all’evento di presentazione della campagna di sensibilizzazione sull'ipertensione arteriosa polmonare ‘Aria di vita - ed è musica per le persone con ipertensione arteriosa polmonare’ promossa da Msd Italia con il patrocinio di Amip - Associazione malati di ipertensione polmonare e Aipi - Associazione ipertensione polmonare italiana. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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