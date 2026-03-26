“Spighe Verdi” aperto il bando 2026: riconoscimenti ai Comuni sostenibili

È in fase di avvio il bando 2026 del programma “Spighe Verdi”, l’iniziativa promossa dalla Foundation for Environmental Education (FEE Italia), in collaborazione con Confagricoltura, che premia i Comuni virtuosi nella gestione sostenibile del territorio rurale.

Giunto alla sua undicesima edizione, il programma offre ai Comuni la possibilità di candidarsi per ottenere il riconoscimento “Spiga Verde”, valorizzando il patrimonio agricolo, ambientale e paesaggistico attraverso un percorso strutturato che coinvolge diversi ambiti: gestione delle risorse idriche, energia, rifiuti, pianificazione urbanistica, tutela del paesaggio e sviluppo dell’agricoltura sostenibile. Nelle due ultime edizioni la provincia di Cuneo si è posta ai vertici nazionali per numero di Comuni premiati, consolidando il proprio primato grazie a un sistema territoriale capace di coniugare agricoltura, ambiente e sviluppo locale. Lo scorso anno hanno ricevuto il premio: Alba, Bra, Castiglione Falletto, Centallo, Chiusa di Pesio, Cherasco, Guarene, Monforte d’Alba, Narzole e Santo Stefano Belbo. Il Piemonte si è confermato leader in Italia per la sostenibilità rurale, con 18 “Spighe Verdi”.

“Parliamo di un riconoscimento costruito nel tempo, frutto dell’impegno condiviso tra amministrazioni locali e imprese agricole – ricorda il presidente di Confagricoltura Cuneo e Piemonte, Enrico Allasia -; alla base, infatti, c’è il grande lavoro quotidiano svolto in sinergia tra enti e imprenditori. Il programma ‘Spighe Verdi’ rappresenta uno strumento concreto per accompagnare i territori verso modelli di sviluppo sostenibile e integrato, in cui l’agricoltura svolge un ruolo centrale non solo nella produzione di qualità, ma anche nella tutela del paesaggio, della biodiversità e dell’identità locale”.

“Nel Programma ‘Spighe Verdi’ il ruolo dell’agricoltura è centrale nella produzione di alimenti di qualità, nella difesa del paesaggio, nella tutela della biodiversità, e, quindi, nel rapporto che si crea tra Comuni, agricoltori e comunità locale – spiega Fabio Fogliati, referente “Spighe Verdi” per Confagricoltura Cuneo -. Fermo restando che il programma si basa sullo sviluppo di azioni in chiave sostenibile in diversi ambiti, da quello agricolo valutando la conservazione del paesaggio e l’uso del suolo, a quello della valorizzazione dei centri storici e degli aspetti culturali dei luoghi, per finire con lo sviluppo turistico e l’educazione ambientale”.

Proprio per questi motivi, il programma “Spighe Verdi” sta riscuotendo sempre maggiore interesse da parte delle amministrazioni ed ha visto crescere negli anni le adesioni e le certificazioni, in quanto conferisce molta visibilità. Nel 2025 sono stati 90 i Comuni, localizzati in 15 regioni, che hanno ottenuto l’ambito riconoscimento di prestigio internazionale, 15 Comuni in più rispetto alla precedente edizione.

Le amministrazioni interessate dovranno presentare la propria candidatura entro il 4 maggio 2026, seguendo la procedura disponibile sul portale dedicato e trasmettendo la documentazione richiesta alla segreteria della FEE Italia. I Comuni del territorio – sia quelli già premiati, chiamati a rinnovare il riconoscimento, sia nuove realtà interessate – che intendono partecipare all’edizione 2026 possono rivolgersi agli uffici di Confagricoltura Cuneo, pronti a dare supporto tecnico e accompagnare le amministrazioni nel percorso di candidatura.