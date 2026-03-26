Atto vandalico contro la Polizia Locale di Bra, Fratelli d'Italia chiede la convocazione della Commissione Sicurezza

Riceviamo e pubblichiamo.

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Il Circolo braidese di Fratelli d’Italia esprime la massima vicinanza e solidarietà a tutti gli operatori del Corpo di Polizia Locale per il grave atto delinquenziale che li ha colpiti in questi giorni.

Gli atti di violenza e intolleranza come questo vanno sempre condannati e respinti con la massima severità, nella constatazione però che gli episodi delittuosi e violenti nella nostra città sono ormai all’ordine del giorno e destano fortissima preoccupazione nei cittadini.

Purtroppo si è anche costretti a prendere atto e denunciare, per l’ennesima volta, l’ignavia e la superficialità dell’attuale amministrazione comunale, assolutamente passiva di fronte all’aumento di certi fenomeni inquietanti.

È sufficiente parlare e confrontarsi con i commercianti ed esercenti cittadini per rendersi conto di quanto sia grave ormai la situazione; non cercare di affrontarla in maniera seria e rigorosa per chi, come il sindaco, è autorità di pubblica sicurezza in città è inaccettabile e molto pericoloso.

Si rimane in attesa di una repentina convocazione della Commissione Sicurezza Comunale, alla presenza anche di tutti i rappresentanti delle forze dell’ordine, per un confronto sulla critica situazione finalizzato all’assunzione di provvedimenti amministrativi e idonee azioni di carattere politico sul tema, ad iniziare dalla richiesta immediata, agli organi istituzionali preposti, di aumentare il numero di appartenenti alle forze di polizia sul territorio braidese.

Circolo territoriale di Bra di Fratelli d'Italia