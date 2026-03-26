Sanfrè, oltre 500 firme contro il senso unico in via Oscar Milano: i cittadini chiedono un confronto trasparente

Riceviamo e pubblichiamo.

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Nel nostro paese, Sanfrè, la via centrale, via Oscar Milano, rappresenta il cuore pulsante della comunità: è l’unica strada realmente vissuta, dove si concentrano la maggior parte dei negozi, bar e attività che animano la vita quotidiana.

Recentemente, più di 500 cittadini hanno firmato una petizione per esprimere il loro rammarico e la loro preoccupazione riguardo alla decisione del sindaco di introdurre un senso unico in questa via. Una scelta che, pur annunciata dall’amministrazione comunale, sembra essere stata calata dall’alto senza un confronto aperto e partecipato con la cittadinanza.

L’amministrazione aveva parlato di uno studio tecnico sulla viabilità, ma al momento non ci sono certezze che questo sia stato portato avanti, né i risultati sono stati condivisi con la comunità e, soprattutto, con le persone che abitano in quella via. Senza un’analisi approfondita, è difficile capire quali saranno le conseguenze reali, sia per i negozianti che per la gestione del traffico nelle vie limitrofe, già spesso congestionate.

Un altro aspetto importante riguarda la sicurezza, in particolare quella dei bambini che si recano a scuola in bicicletta. Con il senso unico, infatti, sarà loro impedito di passare dalla via centrale e dovranno attraversare incroci più pericolosi, aumentando rischi che nessuno vorrebbe vedere concretizzarsi.

Questo appello vuole essere un invito a ripensare la decisione, a garantire trasparenza e a coinvolgere davvero la comunità, per trovare insieme soluzioni che tutelino la sicurezza, sostengano le attività locali e preservino la qualità della vita nel nostro paese.

Il gruppo di opposizione Sanfrè Futuro Progresso Innovazione