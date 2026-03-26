Bando ISI INAIL 2025/2026, Confartigianato spiega come accedere ai finanziamenti

Un’occasione concreta per le imprese che intendono investire in sicurezza e innovazione, cogliendo al meglio le opportunità offerte dagli incentivi pubblici e dalle nuove agevolazioni fiscali. Confartigianato Imprese Cuneo organizza il webinar “Bando ISI INAIL e Iperammortamento”, in programma martedì 31 marzo, dalle ore 17 alle 18, in modalità online.

L’iniziativa si rivolge a imprenditori, professionisti e operatori interessati ad approfondire strumenti strategici per sostenere gli investimenti aziendali, con un focus particolare sui contributi a fondo perduto e sui benefici fiscali previsti per il 2026.

Nel corso dell’incontro verranno illustrate le principali novità del Bando ISI INAIL 2025/2026, uno dei più importanti strumenti di finanziamento per le imprese che realizzano interventi volti a migliorare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Saranno approfonditi gli obiettivi del bando, le risorse disponibili e le tipologie di progetti finanziabili.

Ampio spazio sarà dedicato anche al tema dell’iperammortamento, con un’analisi delle nuove agevolazioni fiscali pensate per incentivare gli investimenti in innovazione, tecnologia e sviluppo.

Il webinar avrà un taglio pratico e operativo, con l’obiettivo di fornire alle imprese strumenti concreti per valutare le opportunità di finanziamento e i vantaggi fiscali legati ai prossimi investimenti.

Interverranno:

· Pamela Comazzetto, Responsabile commerciale Esseci Studi e Consulenze Srl, con un intervento su “Bando ISI INAIL 2025: finalità, risorse a fondo perduto per il 2026, interventi finanziabili”

· Diego Mozzali, Responsabile provinciale Area Fiscale Confartigianato Imprese Cuneo, con un approfondimento su “Iperammortamento: agevolazioni fiscali per le imprese”

Sarà possibile seguire l’evento online oppure partecipare in presenza presso:

· la sede provinciale di Confartigianato Imprese Cuneo (Via XXVIII Aprile, 24 – Cuneo)

· la Sala “Beppe Viglino” di Confartigianato Imprese Cuneo – Zona di Alba (Via Vivaro, 19 – Alba)

Un appuntamento da non perdere per le imprese che vogliono pianificare in modo consapevole i propri investimenti, migliorando la sicurezza aziendale e ottimizzando il carico fiscale.

Per informazioni e iscrizioni: