"A tutto campo": al via gli incontri sul benessere degli adolescenti per le famiglie del Cuneese

Ha preso avvio nei mesi scorsi il progetto del Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese "A tutto campo", che ha come obiettivo il rafforzamento dell'inclusione e dell'integrazione sociale di bambini e adolescenti rom e sinti, nonché delle loro famiglie.

Incluso nel programma "PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027" per il sostegno congiunto del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, il progetto del Consorzio è stato incluso tra i 31 progetti finanziati a livello nazionale a fine 2024, con un contributo complessivo di euro 977.118,86.

Il partenariato è composto dai comuni di Cuneo e Centallo e dagli istituti comprensivi di Cuneo Oltre Stura e Centallo, con il supporto dell'Asl CN1 e dell'Uepe, che partecipano alla rete, insieme ad altre realtà locali quali parrocchie, comitati di quartiere, associazioni di volontariato e sportive, che garantiscono il loro contributo nella realizzazione degli interventi progettuali. Il Consorzio realizza le attività progettuali avvalendosi dell'affidamento al Terzo Settore.

Il progetto prevede, da un lato, l'attivazione di progetti di accompagnamento per bambini e famiglie rom e sinti, finalizzati all'inclusione e all'integrazione sociale, dall'altro l'attivazione di una serie di interventi socioeducativi rivolti alla comunità più ampia di bambine e bambini presenti negli istituti scolastici partner, nonché azioni di sensibilizzazione, orientamento e formazione volti a rafforzare le competenze degli operatori sociali, sociosanitari e socioeducativi coinvolti.

Il progetto intende quindi implementare e rafforzare le relazioni, la comunicazione e la collaborazione con tutti i cittadini di etnia sinta residenti sul territorio, attraverso interventi di supporto e stimolo delle relazioni tra soggetti istituzionali e non e le famiglie/la comunità sinta, sia del Campo che residente in altre dislocazioni, interventi e servizi di supporto socio-educativo, socio-didattico, culturale e di orientamento ed accompagnamento ai servizi offerti in loco (sociali, sanitari, casa, lavoro, trasporti, sport e tempo libero, ecc.), azioni intra ed extra scolastiche e supporto per agevolare la partecipazione dei soggetti target, sempre in un'ottica inclusiva.

Tra le attività in programma, alcuni incontri a Madonna dell'Olmo e a Centallo, rivolti a tutte le famiglie interessate, sui temi dell'adolescenza e delle difficoltà che i genitori possono incontrare nell'accompagnare i figli in questa delicata fase. Si comincia presso l'Istituto comprensivo di Cuneo Oltrestura il 22 aprile, mentre gli incontri in programma a Centallo si terranno tra ottobre e novembre.

La partecipazione agli incontri è libera e gratuita, senza necessità di prenotazione.