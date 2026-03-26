Alba, il vescovo Brunetti nominato delegato regionale Caritas e salute

Una nomina che riconosce un percorso già radicato nel lavoro quotidiano della diocesi. La Conferenza Episcopale Piemonte e Valle d’Aosta ha individuato nel vescovo di Alba, Marco Brunetti, il nuovo delegato regionale per gli ambiti Caritas e salute, affidandogli un ruolo di raccordo tra le sedici diocesi del territorio.

Si tratta di un incarico che si muove su più livelli e che richiede una visione ampia del sistema Caritas. Tra i compiti principali rientra il coordinamento delle Caritas diocesane a livello regionale, con particolare attenzione alle realtà più piccole, spesso più fragili dal punto di vista organizzativo. Accanto a questo, assume rilievo la formazione dei nuovi direttori, elemento strategico per garantire continuità e qualità nell’azione pastorale.

Il delegato è inoltre chiamato a seguire progetti di solidarietà e percorsi di gemellaggio, spesso sviluppati in collaborazione con le istituzioni pubbliche, all’interno di una rete che unisce dimensione ecclesiale e intervento sociale. Non manca, infine, il collegamento con il livello nazionale, attraverso la partecipazione agli organismi della Caritas Italiana.

Una responsabilità che si inserisce in un cammino già avviato. Brunetti, infatti, ha seguito da vicino negli anni le attività dell’Ufficio pastorale diocesano e della Fondazione Caritas, maturando una conoscenza diretta delle dinamiche e dei bisogni del territorio.

Dall’équipe della Caritas diocesana arriva un messaggio di accompagnamento al nuovo incarico, con l’auspicio che il lavoro possa svilupparsi in continuità con i principi richiamati nell’esortazione apostolica “Dilexi Te”, firmata da Papa Leone XIV, che pone al centro giustizia sociale, dignità del lavoro e attenzione concreta alle persone più fragili.