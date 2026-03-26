Sulla Granda raffiche oltre i 100 km/h. Oggi ancora vento, da domani gelate sparse sulle pianure del Cuneese

Le previsioni dell'Arpa e di Datameteo hanno trovato conferma: come annunciato martedì scorso, 24 marzo, il Foehn ha preso di mira la Granda con raffiche molto forti in quota e venti sostenuti anche nelle aree di pianura.

Particolarmente colpita nella notte è stata la zona del Saluzzese: i Vigili del Fuoco di Saluzzo e i volontari hanno dovuto far fronte a circa 40 interventi tra la tarda serata e le prime ore del mattino per alberi abbattuti e tetti divelti, con danni concentrati principalmente nelle zone di Paesana, Bagnolo, Barge e Costigliole, dove le raffiche hanno danneggiato anche diversi pali della rete Telecom.

I dati delle stazioni meteo, rilevati attraverso il sistema Meteo 3R di Arpa Piemonte, confermano l'intensità del fenomeno.

La stazione di Colle San Bernardo, nel territorio di Garessio a 980 metri di altitudine, ha registrato questa mattina alle 11 un vento costante di 67,7 km/h da nord-ovest, con raffiche fino a 102,2 km/h. La punta massima è stata toccata nella notte, quando le raffiche hanno raggiunto i 111,6 km/h, superando ampiamente le previsioni che indicavano punte di 70-80 km/h. Al Rifugio Mondovì la massima notturna ha toccato gli 80,6 km/h, mentre a Limone Pancani si sono registrati 63 km/h.

In pianura il vento soffia ancora con intensità ma su valori più contenuti.

A Villanova Solaro la stazione ha registrato una raffica massima di 64,1 km/h a mezzanotte, mentre questa mattina il vento si mantiene a 25,2 km/h con raffiche fino a 51,5 km/h. Valori simili a Fossano con 29,2 km/h e raffiche fino a 50 km/h, e a Bra con 25,2 km/h e punte di 49,3 km/h.

Nelle valutazioni emesse questa mattina, l'Arpa conferma per oggi estese condizioni di Foehn con venti molto forti in montagna e nelle vallate, forti in pianura.

Sul Cuneese i venti si manterranno moderati nel corso della giornata, con una parziale attenuazione attesa dalla tarda serata.

L'attenzione si sposta ora sul fronte temperature. Il fronte freddo proveniente dal Mare del Nord determinerà un temporaneo ma marcato calo termico tra stasera e domani mattina, in particolare sulle pianure.

Da domani sono attese gelate sparse sul Cuneese, con minime che potranno scendere sotto lo zero. Sabato le condizioni torneranno stabili, prima che l'alta pressione atlantica riporti gradualmente condizioni più primaverili sulla regione.