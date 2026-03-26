Bernezzo, la Confraternita della Santissima Annunziata celebra la festa titolare con il vescovo Delbosco

Il 25 marzo, solennità dell’Annunciazione del Signore, la Confraternita della Santissima Annunziata di Bernezzo si è riunita per celebrare la propria festa titolare. La santa messa è stata presieduta dal vescovo, monsignor Piero Delbosco, concelebrata dal parroco don Gabriele Mecca.

Nell’omelia il vescovo ha sottolineato il valore della confraternita e la capacità, seguendo l’esempio di Maria, di dire un “sì” obbediente e disinteressato, orientato al servizio degli altri. Al termine della celebrazione sono state distribuite ai confratelli e ai fedeli alcune immaginette di san Pier Giorgio Frassati, patrono delle confraternite, insieme a due semi di “Lacrime di Giobbe”, pianta erbacea perenne i cui semi vengono tradizionalmente utilizzati per realizzare corone del Rosario.

La confraternita ha inoltre presentato il programma di una gita, in calendario per il 16 maggio a Torino, sui passi di san Pier Giorgio Frassati e san Giovanni Bosco. L’augurio espresso è che l’esempio di vita e di servizio di questi due santi, insieme alla Beata Vergine Maria, continui a illuminare l’impegno di tutti i confratelli.