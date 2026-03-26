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Attualità | 26 marzo 2026, 19:50

Bernezzo, la Confraternita della Santissima Annunziata celebra la festa titolare con il vescovo Delbosco

Messa solenne, semi di “Lacrime di Giobbe” e una gita a Torino sui passi di san Pier Giorgio Frassati e don Bosco per rinnovare l’impegno di servizio dei confratelli

Bernezzo, la Confraternita della Santissima Annunziata celebra la festa titolare con il vescovo Delbosco

Il 25 marzo, solennità dell’Annunciazione del Signore, la Confraternita della Santissima Annunziata di Bernezzo si è riunita per celebrare la propria festa titolare. La santa messa è stata presieduta dal vescovo, monsignor Piero Delbosco, concelebrata dal parroco don Gabriele Mecca.

Nell’omelia il vescovo ha sottolineato il valore della confraternita e la capacità, seguendo l’esempio di Maria, di dire un “sì” obbediente e disinteressato, orientato al servizio degli altri. Al termine della celebrazione sono state distribuite ai confratelli e ai fedeli alcune immaginette di san Pier Giorgio Frassati, patrono delle confraternite, insieme a due semi di “Lacrime di Giobbe”, pianta erbacea perenne i cui semi vengono tradizionalmente utilizzati per realizzare corone del Rosario.

La confraternita ha inoltre presentato il programma di una gita, in calendario per il 16 maggio a Torino, sui passi di san Pier Giorgio Frassati e san Giovanni Bosco. L’augurio espresso è che l’esempio di vita e di servizio di questi due santi, insieme alla Beata Vergine Maria, continui a illuminare l’impegno di tutti i confratelli.

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