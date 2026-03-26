Bra: al via i lavori di adeguamento alla rete fognaria in via Cacciatori delle Alpi

Da lunedì 30 marzo inizieranno i lavori di adeguamento alla rete fognaria in via Cacciatori delle Alpi. L’intervento prevede la costruzione di una vasca volano finalizzata al miglioramento della rete di raccolta e smaltimento delle acque bianche conferite nel collettore fognario che percorre un tratto della via, in modo tale da porre fine ai problemi di allagamenti verificatisi in questi anni in occasione di fenomeni atmosferici di forte intensità.

Nel dettaglio, i lavori interesseranno il tratto di via Cacciatori delle Alpi compreso tra il civico 35 e il 50 e il tratto di via Milano compreso tra il civico 10 e il 16. La durata complessiva dell’intervento è stimata in 240 giorni.

Per rendere possibile i lavori verrà disposto un divieto di transito e di sosta nei tratti interessati, con l’eccezione dei residenti. Tuttavia, per limitare al massimo i disagi alla circolazione, verrà adottato un cantiere mobile che verrà progressivamente avanzato, evitando così che la chiusura delle strade avvenga in contemporanea. Si consiglia quindi di prestare attenzione alle indicazioni fornite mediante cartellonistica collocata nelle vie adiacenti, che saranno di volta in volta aggiornate in base all’effettivo avanzamento del cantiere.