Bra, la stazione diventa vetrina del territorio: il Museo Craveri tra le tappe della campagna FS

Anche la stazione di Bra entra nel racconto nazionale de “Il Paese della bellezza”, la nuova campagna di comunicazione di Ferrovie dello Stato Italiane realizzata con Digital Horizon e dedicata alla valorizzazione della provincia italiana attraverso il viaggio in treno. L’obiettivo è promuovere un turismo diffuso, sostenibile e accessibile, invitando i viaggiatori a scoprire mete meno battute ma ricche di identità.
Nel circuito delle località scelte per l’iniziativa compare anche Bra, insieme a Vicenza, Pisa, Pompei e Taormina. Per ogni città sono state selezionate dieci esperienze facilmente raggiungibili in treno, suddivise per aree tematiche come arte, cultura, natura, enogastronomia, benessere e Made in Italy.
Per la città del cuneese, uno dei riferimenti principali è il Museo Civico Craveri di Storia Naturale, indicato tra i luoghi simbolo da riscoprire. Il museo è considerato il più importante museo di storia naturale della provincia e uno dei più antichi del Piemonte, dopo l’Università di Torino.