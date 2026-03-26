Cassa di Risparmio di Fossano, bilancio 2025 da record: utili a 43 milioni e patrimonio a 234 milioni

La Cassa di Risparmio di Fossano Spa chiude il miglior esercizio della sua storia, consolidando il percorso di crescita intrapreso negli ultimi decenni. I numeri parlano chiaro: utili netti in aumento da 34 a 43 milioni di euro, patrimonio che raggiunge quota 234 milioni e indici di efficienza e solidità che si attestano su livelli ben superiori alla media nazionale. Un risultato che premia le strategie di contenimento dei costi, controllo dei rischi e attenzione al territorio, confermando il ruolo della banca fossanese come punto di riferimento per famiglie, imprese e comunità locali.

Il presidente della Cassa di Risparmio di Fossano Spa Gianfranco Mondino dichiara:

"L’esercizio 2025 è stato nuovamente il migliore di sempre per la Cassa di Risparmio di Fossano Spa, il risultato è diretta conseguenza delle strategie adottate negli ultimi decenni che hanno consentito un forte aumento dei volumi di attività, un attento contenimento dei costi di esercizio con indice di efficienza (cost/income, rapporto fra costi e margine di intermediazione) pari al 26,78 % quasi doppio rispetto alla media nazionale, il controllo dei rischi con sofferenze nette in costante riduzione (0,14%) a livello dei migliori dati nazionali e la buona redditività degli investimenti in titoli.

Di conseguenza si è generato un forte aumento degli utili netti da 34 a 43 milioni consentendo un forte irrobustimento dei fondi patrimoniali che raggiungono i 234 milioni con indici di robustezza patrimoniale (Tier 1 21,49% e total capital 22,91%) circa doppi rispetto ai requisiti richiesti dalla normativa ed adeguata remunerazione agli azionisti.

Tali risultati confermano che la ridotta dimensione aziendale non è di impedimento all’ottenimento di ottimi risultati economici e patrimoniali e che la buona redditività coincide con il buon servizio alla clientela testimoniato dell’incremento dei rapporti di conto corrente, della raccolta diretta ed indiretta e degli impieghi superiori alla media nazionale."

"In sintesi in Crf spa si è creato un circolo virtuoso in cui elevata patrimonializzazione e buona redditività consentono di applicare condizioni concorrenziali alla clientela che lievita costantemente e robusti accantonamenti a patrimonio, con possibilità di erogare ulteriore credito con pieno e crescente sostegno al territorio (famiglie, enti ed imprese)", continua Mondino. "La Cassa sostiene anche le società sportive e le manifestazioni con adeguate sponsorizzazioni."

Il presidente prosegue: "Ringraziamenti sentiti e non formali agli Amministratori, Sindaci, al Direttore Generale dott. Enzo Ribero, al Dirigente dott. Andrea Desmero, al Segretario Generale rag. Monica Ferrero ed a tutto il Personale della Cassa.

Infine un grande ringraziamento alla Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, azionista di controllo, al suo Presidente rag. Giancarlo Fruttero che con la attività di sostegno al territorio contribuisce al suo sviluppo e crescita."

"La Cassa assicura che manterrà la piena operatività degli sportelli bancari, l’ampliamento e modernizzazione delle strutture e dei servizi e la sua caratteristica di banca di territorio, attenta alle esigenze di famiglie ed imprese soprattutto di piccole e medie dimensioni, con particolare attenzione a quelle dislocate nel territorio di tradizionale operatività al fine di conservare e meritare la fiducia della sempre crescente clientela, vero patrimonio della Cassa, che ringraziamo", conclude il presidente Mondino.