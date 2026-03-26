CN PASS: dietro il successo del primo mese la formula innovativa del titolo di viaggio

190 abbonamenti e oltre 1.400 viaggi effettuati nel primo mese dall’entrata in funzione. Sono questi i numeri del CN PASS, il nuovo titolo di viaggio agevolato valido per spostarsi senza limiti, viaggiando su tutti gli autobus che passano sull’altopiano della città di Cuneo.

Nato dalla collaborazione tra il Comune di Cuneo, il consorzio Grandabus e Moeves, con l’obiettivo di ridurre il numero di automobili nel centro cittadino, il CN PASS è stato usato in media 50 volte al giorno in questo primo mese. Rinnovabile al costo mensile di 9 euro al mese, in questi primi 30 giorni, solo il 30% degli abbonamenti è stato acquistato tramite l’App Moeves rendendo il titolo di viaggio nominativo e utilizzabile tramite il proprio smartphone. Più apprezzata la scelta del pass “al portatore”: oltre il 70% dell’utenza si è recata al Movicentro e ha ritirato, al costo di 5 euro, la tessera Bip utilizzabile da chiunque ne sia in possesso. Per maggiori informazioni: muovertiacuneo.it.

“I numeri del primo mese del CN PASS ci dicono che la nuova proposta per muoversi a Cuneo in ottica maggiormente sostenibile è stata apprezzata, così come la scelta dell’amministrazione di coprire parte della tariffa per ridurre a soli 9 euro il costo dell’abbonamento – dichiara Luca Pellegrino, assessore alla Mobilità del Comune di Cuneo -. Il merito di questa ottima partenza è soprattutto della sinergia tra le diverse realtà che hanno realizzato il CN PASS. Fin dal primo momento, infatti, Moeves e il consorzio Grandabus hanno partecipato con fattività al tavolo di lavoro formato da tecnici, funzionari e comunicatori nato per dare un’identità efficacie al CN PASS che accompagni e contribuisca a cambiare la percezione dei cittadini sulla mobilità locale. È proprio questa coralità di intenti che ha reso il CN PASS riconoscibile fin dal primo giorno dell’attivazione, con un allestimento ad hoc nelle 28 fermate dedicate e una comunicazione mirata sull’altopiano e, in particolare, nelle aree di concentrazione dei parcheggi cittadini”.

“Con il CN PASS abbiamo scardinato la logica degli abbonamenti mensili e, questa scelta, si è rivelata vincente. Questo abbonamento, infatti, a differenza delle consuetudini del TPL, è valido 30 giorni dalla data di acquisto e si attiva al primo utilizzo, una vera e propria innovazione nel mondo del TPL – spiega Mauro Paoletti, amministratore delegato di Moeves –. Gli utenti hanno apprezzato anche la multicanalità di distribuzione ovvero la possibilità di acquistare il CN PASS per sé stessi in modo smart tramite l’app o di acquistare una tessera fisica che valga per chi la porta con sé che sia un famigliare o un amico. Anche questa è stata una scelta innovativa: un abbonamento famigliare non nominale non si era mai visto. Uno degli obiettivi di Moeves è proprio quello di ripensare il TPL avvicinandosi alle esigenze degli utenti e proponendo soluzioni che educhino alla mobilità sostenibile”.