Cuneo, donato al S. Croce un nuovo agitatore piastrinico in memoria dei propri cari

Inaugurato oggi (giovedì 26 marzo) presso la struttura complessa interaziendale Immunoematologia e Trasfusionale (SIMT) dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, un agitatore piastrinico, acquistato con il contributo del cuneese Renato Massucco, che ha inteso con questo gesto ricordare la moglie e il figlio.

“Quando il signor Massucco mi confidò di voler ricordare in qualche modo i suoi cari - spiega Rosina De Luca (presidente della sezione Avis Cuneo) - gli suggerii una donazione all’ospedale di Cuneo e alla Fondazione.”

Ringrazia Paola Manzini, direttore del SIMT: “Si tratta di un’apparecchiatura preziosa, il cui acquisto è stato concordato sulla base del budget disponibile (10 mila euro). L’agitatore piastrinico serve per la perfetta conservazione delle piastrine, e per noi è quindi indispensabile, considerando anche che quello in uso era ormai obsoleto e stava per lasciarci.”

All’inaugurazione era presente il direttore generale dell’Azienda Franco Ripa, che ha ringraziato il donatore per un’offerta così importante e puntuale.