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Attualità | 26 marzo 2026, 16:43

Cuneo, donato al S. Croce un nuovo agitatore piastrinico in memoria dei propri cari

Il gesto di Renato Massucco ha permesso l’acquisto dell’apparecchiatura per il SIMT: “Strumento prezioso e indispensabile per la conservazione delle piastrine”

Cuneo, donato al S. Croce un nuovo agitatore piastrinico in memoria dei propri cari

Inaugurato oggi (giovedì 26 marzo) presso la struttura complessa interaziendale Immunoematologia e Trasfusionale (SIMT) dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, un agitatore piastrinico, acquistato con il contributo del cuneese Renato Massucco, che ha inteso con questo gesto ricordare la moglie e il figlio. 

“Quando il signor Massucco mi confidò di voler ricordare in qualche modo i suoi cari -  spiega Rosina De Luca (presidente della sezione Avis Cuneo) - gli suggerii una donazione all’ospedale di Cuneo e alla Fondazione.”

Ringrazia Paola Manzini, direttore del SIMT: “Si tratta di un’apparecchiatura preziosa, il cui acquisto è stato concordato sulla base del budget disponibile (10 mila euro). L’agitatore piastrinico serve per la perfetta conservazione delle piastrine, e per noi è quindi indispensabile, considerando anche che quello in uso era ormai obsoleto e stava per lasciarci.”

All’inaugurazione era presente il direttore generale dell’Azienda Franco Ripa, che ha ringraziato il donatore per un’offerta così importante e puntuale.

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