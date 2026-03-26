Sarà la sala polivalente attigua alla palestra della Polveriera di Mondovì ad ospitare, martedì 31 marzo alle ore 20.45, un incontro pubblico illustrativo circa le modalità e le tempistiche di demolizione del vecchio istituto “Baruffi” nonché le inevitabili conseguenze sulla viabilità. Nell’occasione, inoltre, verranno forniti maggiori dettagli sull’imminente fruizione del nuovo istituto “Baruffi” (che verrà mostrato in anteprima a tutti i docenti sempre nella giornata di martedì a partire dalle ore 18) e sull’iniziativa benefica della vendita dei mattoni, prevista indicativamente per domenica 24 maggio.
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Attualità | 26 marzo 2026, 13:35
Demolizione del "Baruffi" di Mondovì, incontro pubblico martedì 31 marzo: modalità, tempi e impatti sulla viabilità
Alla Polivalente della Polveriera alle 20.45 l'amministrazione illustrerà i dettagli dell'intervento. In programma anche l'anteprima del nuovo istituto e informazioni sulla vendita benefica dei mattoni
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