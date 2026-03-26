I Cavalieri del Tartufo e dei Vini d'Alba riuniti per il 330° Capitolo della Primavera in Langa: collare onorario al questore Minucci

Si è svolto domenica 22 marzo, nella cornice del Castello di Grinzane Cavour, il 330° Capitolo della Primavera in Langa, primo appuntamento dell'anno che ha riunito i Cavalieri insieme a ospiti italiani e internazionali.

Fulcro della giornata è stata la relazione del prof. Giorgio Gambino, dell'Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante, dedicata a "L'evoluzione del vigneto in Langhe e Roero". Nel suo intervento, Gambino ha illustrato il ruolo dei vitigni PIWI (Pilzwiderstandsfähig), varietà resistenti alle principali malattie fungine che consentono di ridurre i trattamenti in vigneto, evidenziandone però il limite legato alla perdita di identità rispetto ai vitigni tradizionali del territorio.

Accanto a questo, è stato presentato un approccio innovativo, oggi in fase di sperimentazione ma già applicato su alcune superfici vitate: la selezione di cloni dei vitigni autoctoni capaci di mantenere le caratteristiche originarie, introducendo al contempo una maggiore resistenza. Una prospettiva che punta a coniugare sostenibilità e identità territoriale.

Nel corso della cerimonia, il gran maestro Tomaso Zanoletti ha nominato undici nuovi cavalieri, tra cui i futuri maestro e vice maestro della Delegazione Norvegese in apertura la prossima estate, e conferito il collare di cavaliere onorario a Rosanna Minucci, questore della Provincia di Cuneo.

"La ripresa degli eventi al Castello ci ha dato grande soddisfazione. Questo primo Capitolo dell'anno ha visto la partecipazione di Cavalieri provenienti da diverse parti d'Italia e dall'estero e ha confermato la volontà dell'Ordine di affrontare anche temi attuali in modo concreto, come dimostrato dalla conferenza ospitata", ha dichiarato il gran maestro Zanoletti.

La giornata si è conclusa con il pranzo ufficiale presso il Ristorante al Castello, curato dallo chef Alessandro Mecca, con un menu in abbinamento ai vini della 50ª Selezione dei grandi vini dell'Albese.

Un incontro che ha segnato l'avvio delle attività annuali, rinnovando il legame tra tradizione, ricerca e valorizzazione del territorio.

Il prossimo appuntamento è in programma domenica 19 aprile con il 331° Capitolo dei Tulipani, quando verranno accolti al Castello i Cavalieri della Delegazione dei Paesi Bassi.