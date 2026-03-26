Salute e cibo a km zero, a Cuneo l'Apericena della prevenzione di Coldiretti

Nel mese dedicato alla prevenzione femminile, Coldiretti Cuneo, attraverso Donne Coldiretti Cuneo e in collaborazione con Campagna Amica, LILT Cuneo ed ENAIP Cuneo, promuove l’“Apericena della prevenzione”, in programma oggi, giovedì 26 marzo, alle ore 18 presso la sede Enaip di Cuneo. Un’occasione conviviale pensata per mettere al centro la salute, la consapevolezza e il valore del fare rete tra donne.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire uno spazio di incontro e confronto, dove informazione e quotidianità si intrecciano per dare forma a un concetto concreto di prevenzione: quello che passa dalle scelte di ogni giorno, a partire dall’alimentazione e dagli stili di vita.

Al centro della serata, infatti, non solo il tema della salute, ma anche il valore della condivisione di competenze ed esperienze tra ambiti diversi. Un lavoro di squadra che rappresenta pienamente lo spirito di Donne Impresa Coldiretti: costruire relazioni, creare opportunità e generare valore attraverso il contributo di ciascuno.

Protagoniste dell’evento saranno le materie prime a chilometro zero, fornite da Campagna Amica e selezionate per garantire qualità, stagionalità e tracciabilità. Gli ingredienti verranno trasformati in piatti dagli studenti e dai docenti di Enaip Cuneo, in un’esperienza che unisce formazione, pratica e valorizzazione delle eccellenze locali.

Durante l’incontro, gli interventi della nutrizionista Barbara Giordano e della psicologa Nicoletta Serraino di LILT Cuneo offriranno spunti di approfondimento sul legame tra alimentazione, benessere psicofisico e prevenzione, sottolineando quanto sia fondamentale adottare corretti stili di vita.

L’incontro vedrà la partecipazione di Monia Rullo, responsabile provinciale di Donne Coldiretti, Enrico Collidà, presidente di LILT Cuneo, e Alessia Cesana, direttrice di Enaip Cuneo.

“Parlare di prevenzione significa anche parlare di corretti stili di vita e quindi di alimentazione consapevole – sottolinea la responsabile provinciale di Donne Coldiretti Monia Rullo –. Attraverso iniziative come questa vogliamo avvicinare le persone a scelte più sane, partendo da ciò che il nostro territorio offre ogni giorno, con prodotti di qualità, tracciabili e legati alla stagionalità”.

“Il valore del cibo non si ferma al piatto, ma riguarda la salute, l’economia e il futuro delle nostre comunità – evidenziano il presidente di Coldiretti Cuneo Enrico Nada e il direttore Francesco Goffredo –. Promuovere il consumo di prodotti locali e stagionali significa sostenere le nostre imprese agricole e, allo stesso tempo, contribuire al benessere delle persone, rafforzando quel legame tra agricoltura e società che è alla base della nostra azione quotidiana”.

L’invito che Donne Coldiretti rivolge a tutte le partecipanti è semplice ma fondamentale: prendersi cura, in ogni senso. Della propria salute, delle proprie relazioni e delle proprie scelte quotidiane. Perché la prevenzione inizia proprio da qui.