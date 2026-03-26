Savigliano, “Profumo di spezie” unisce culture e sapori: ai fornelli arrivano i ravioli del plin

Dal cous cous ai ravioli del plin. È pienamente operativo, presso la ludoteca comunale saviglianese - centro famiglie di via Mutuo Soccorso, “Profumo di spezie”, laboratorio interculturale di cucina in cui donne provenienti da svariati Paesi del mondo propongono a turno un piatto tipico della propria tradizione, condividendolo con le altre donne.

Questa settimana, ancora nel mese dedicato alla donna, l'appuntamento è stato con la cucina piemontese: le partecipanti si sono cimentate nella preparazione dei ravioli del plin, sotto la guida di Nonna Marcella.

“Profumo di spezie – spiegano dalla ludoteca – va avanti dal 2009, ed utilizza il linguaggio universale del cibo e della cucina per abbattere i confini. L'iniziativa prevede il coinvolgimento diretto di persone italiane e straniere che propongono un piatto del proprio Paese o della propria tradizione e lo insegnano alle altre persone. È uno spazio libero e gratuito di incontro e confronto per tutte le donne, un luogo di alfabetizzazione, un momento di relax e di aggregazione, in cui creare relazioni e reti sociali".

"Ricordiamo – aggiungono le educatrici – che è possibile portare con sé i propri figli 0-10 anni, che possono giocare in ludoteca".

Ora il progetto andrà avanti ancora per alcune settimane, ogni quindici giorni, il lunedì dalle 17 in poi. Il 15 maggio ci sarà la consueta “Cena del Villaggio”, che vedrà il coinvolgimento di tutte le persone che hanno partecipato durante l'anno a “Profumo di Spezie” e di tutti i cittadini che vogliano partecipare al momento conviviale, «nel segno di una grande serata culinaria multiculturale».