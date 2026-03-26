Valdieri accoglie una nuova cittadina: Tatiane Barbara Diniz ottiene la cittadinanza italiana

Valdieri da ieri, mercoledì 26 marzo, ha una cittadina italiana in più. Si chiama Tatiane Barbara Diniz ed è unita a Diego Di Tullio. Dal Brasile l'amore l'ha portata in Italia scegliendo il piccolo paese della valle Gesso come nido per il futuro della famiglia con Diego.

Ad annunciare il lieto evento è stato lo stesso sindaco Guido Giordana su Facebook.



“Oggi ho avuto l' onore di conferire a Tatiane Barbara Diniz la cittadinanza italiana.

È per me un onore e una gioia trovarmi qui oggi, in questa sala per celebrare un momento così significativo. La cerimonia di oggi non è solo un atto formale o un adempimento burocratico; è il riconoscimento ufficiale di un legame che, nei fatti, esiste già da molto tempo.

Da anni ormai sei parte integrante della nostra comunità di Valdieri. Qui hai scelto di mettere radici, qui hai costruito la tua famiglia insieme a Diego Di Tullio , qui hai intrecciato la tua storia personale con quella della nostra gente. Hai condiviso con noi fatiche, speranze e successi, contribuendo con il tuo lavoro e la tua presenza a rendere più ricco il tessuto sociale del nostro Comune.

Cosa significa diventare cittadina italiana?

Significa acquisire pieni diritti, certo, ma significa soprattutto abbracciare ufficialmente i valori che fondano la nostra Repubblica: la democrazia, l'uguaglianza, il rispetto reciproco e la solidarietà. Da oggi, la tua storia e quella dell'Italia diventano una cosa sola.

Tuttavia, vorrei ricordare che la cittadinanza non cancella le tue origini.

A nome di tutta l'Amministrazione Comunale e della popolazione di Valdieri:

Ti accolgo non come una "nuova arrivata", ma come una figlia di questa terra che finalmente vede riconosciuto il proprio posto. Siamo orgogliosi di averti tra noi non più solo come ospite o residente, ma come nostra concittadina a tutti gli effetti.

Tra poco, giurando fedeltà alla nostra Costituzione, firmerai un impegno verso il futuro. Sappi che Valdieri sarà sempre al tuo fianco, così come tu hai dimostrato di esserci per questa comunità.

Benvenuta, a casa tua. Benvenuta in Italia”.





Con l'occasione del giuramento sulla Costituzione Italiana gliene è stata consegnata anche una copia.