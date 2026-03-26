Carcere di Saluzzo: sventato tentativo di introduzione di un cellulare

Intorno alle ore 13,00 di oggi, presso la Casa di Reclusione di Saluzzo, la Polizia Penitenziaria ha sventato un tentativo di introduzione illecita di un telefono cellulare all’interno dell’istituto.

Un operatore esterno, al momento dell’ingresso, ha tentato di introdurre il dispositivo completo di cavetto USB occultandolo all’interno di un panino. Il tentativo è stato prontamente individuato grazie alla professionalità e alla vigilanza del personale in servizio presso la portineria.

Immediato l’intervento del personale di sorveglianza, che ha consentito di bloccare l’introduzione del dispositivo e di garantire la sicurezza.

«Un risultato che conferma, ancora una volta, l’elevato livello di attenzione, sacrificio e senso del dovere degli operatori di Polizia Penitenziaria, che lavorano quotidianamente in condizioni difficili e in cronica carenza di organico», dichiara Beneduci, Segretario Generale OSAPP.