Raffiche di vento abbattono un palo della Telecom e alberi a Costigliole Saluzzo [FOTO]

Il forte vento che tra la serata di ieri e la notte appena trascorsa ha interessato il Piemonte ha provocato disagi e danni anche a Costigliole Saluzzo, dove si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Fossano.

Le raffiche hanno infatti abbattuto alcuni pini di grosse dimensioni che sono caduti su tre diverse strade del territorio comunale: via Bisognetta, via San Michele e via Ceretto. I

I Vigili del Fuoco sono stati impegnati nella rimozione degli alberi e nella messa in sicurezza delle carreggiate, per consentire il ripristino della viabilità.

Nel crollo, uno degli alberi ha inoltre divelto un palo della linea telefonica Telecom, spezzandolo in due e causando disservizi alla rete. Le operazioni per il completo ripristino della linea sono tuttora in corso.

Sul posto erano presenti il sindaco di Costigliole Saluzzo, Fabrizio Nasi, il vicesindaco Nicola Carrino, alcuni amministratori comunali, i volontari della Protezione Civile e altri cittadini che hanno collaborato prontamente alle operazioni di emergenza.