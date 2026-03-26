Nuova opportunità per i giovani che vogliono fare impresa

Trasformare un’intuizione in una realtà economica strutturata non è più solo un sogno nel cassetto per gli under 35 del territorio. Grazie alla nuova misura nazionale Autoimpiego Centro-Nord, coordinata da Invitalia, si apre una finestra di opportunità concreta per l’imprenditoria giovanile.

La misura si rivolge ai giovani tra i 18 e i 35 anni (non ancora compiuti) che si trovano in stato di disoccupazione o inattività, inclusi i profili del programma GOL e i cosiddetti working poor. Il cuore dell'agevolazione è il sostegno alla nascita di micro-iniziative o progetti più complessi, a patto che l’attività non sia ancora stata avviata al momento della domanda.

Le risorse sono significative: si parla di voucher a fondo perduto fino a 40.000 euro per investimenti tecnologici e sostenibili, ma anche di contributi che coprono oltre il 60% delle spese per programmi di investimento più ambiziosi, fino a una soglia di 200.000 euro.

C'è però un aspetto cruciale: il bando è a sportello. Non c'è una data di scadenza fissa, ma i fondi verranno assegnati in base all'ordine cronologico di arrivo. In questo contesto, la velocità e, soprattutto, la qualità della presentazione diventano determinanti. Ogni progetto sarà infatti vagliato da Invitalia per verificarne la reale sostenibilità economica.

Ascom Fossano ha creato un servizio dedicato per la ricerca dei bandi e l’assistenza alla compilazione della domanda. Troverete tutta l’assistenza e la consulenza utile per valutare insieme ad un esperto la fattività del progetto.

Paolo Germiniasi, Direttore Ascom Fossano commenta che il supporto tecnico è la chiave del successo. La complessità della documentazione richiesta non va sottovalutata. Per superare l'analisi di Invitalia serve un progetto solido, coerente e ben strutturato. Come ASCOM di Fossano, ci poniamo come il partner naturale per questi giovani: i nostri uffici sono a completa disposizione per verificare i requisiti e, soprattutto, per affinare l'idea imprenditoriale affinché sia vincente. Non diamo solo assistenza tecnica, diamo concretezza alle ambizioni dei ragazzi del nostro territorio.

La referente Servizio Bandi, Chiara Cantamessa, continua dicendo “Il nostro compito è quello di trasformare un'idea ambiziosa in un progetto tecnicamente inappuntabile. Analizziamo la fattibilità fin dal primo incontro, ma il nostro valore aggiunto è sollevare l'imprenditore dal peso della burocrazia: gestiamo noi l'intero iter di presentazione. In una procedura a sportello, dove il tempo è un fattore critico, essere 'pronti e precisi' non è un optional, ma l'unico modo per non sprecare una grande opportunità. “

Per tutti coloro interessati ad approfondire la misura o a ricevere assistenza per l'avvio della pratica, la segreteria dell'Ascom di Fossano è operativa previo appuntamento (Telefono: 0172.692037 - Email: info@ascomfossano.it)