Cuneo celebra le icone della strada con il 3° Raduno delle Fiat 500 d'epoca in piazza Galimberti

Torna a Cuneo il tradizionale raduno delle Fiat 500 d'epoca. Il 19 aprile piazza Galimberti ospiterà un'esposizione di storia motoristica, con il 3° Raduno Città di Cuneo organizzato dal Fiat 500 Club Italia.

L'evento avrà luogo in concomitanza con la Fiera "Cuneo in Fiore" e vedrà la partecipazione di auto iconiche immatricolate dal 1957 al 1975. Il raduno accoglierà un massimo di 80 mezzi.

La registrazione dei partecipanti è prevista dalle 9 alle 11 direttamente in piazza Galimberti, lato Tribunale. Ogni equipaggio riceverà un caffè omaggio offerto da Caffè Parola e una welcome bag esclusiva per ogni auto iscritta.

Alle 11.30 partirà un affascinante tour in Valle Pesio, con tappa pranzo presso l'esclusiva Villa San Lorenzo a Murté. Il costo è fissato a 25 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini. Le prenotazioni sono obbligatorie entro il 12 aprile.

Alle 14.30 i partecipanti faranno rientro in piazza Galimberti per esporre le loro Fiat 500 e visitare liberamente la Fiera del Fiore.

Le iscrizioni possono essere effettuate nei giorni precedenti telefonando a Claudio Bernardi (Fiduciario di Cuneo del Fiat 500 Club Italia) al numero 334 936 88 66 , oppure direttamente il giorno stesso dell'evento. Tuttavia, per garantire la consegna dei gadget di benvenuto, è consigliato iscriversi anticipatamente, poiché il numero massimo di partecipanti è limitato a 80 auto.

Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di auto storiche e per tutti coloro che amano la leggenda della 500 italiana.

In allegato il volantino dell'evento.