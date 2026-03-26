Fiera di Pasquetta a Bra, la Zootecnica taglia il traguardo delle 150 edizioni

Profumi, sapori e tradizioni tornano a colorare la Città di Bra in occasione della Fiera di Pasquetta, l’appuntamento che lunedì 6 aprile trasformerà il centro e piazza Giolitti nel cuore pulsante dell’enogastronomia e della cultura locale.

Piazza Giolitti si conferma la location principale dell’evento, ospitando il grande Mercato dei Produttori. In collaborazione con il Mercato della Terra e Coldiretti, le eccellenze del territorio offriranno il meglio della produzione agricola a km zero. Per gli amanti del cibo di strada, tornano le tentazioni dello Street Food a cura degli Artigiani del Gusto di Confartigianato, mentre uno spazio, a cura di Ascom Bra, sarà dedicato alla promozione del marchio “BRA’S” con taglieri di prodotti tipici locali.

L'edizione 2026 segna un traguardo prestigioso: la Fiera Zootecnica taglia il nastro della sua 150ª edizione. Un appuntamento che vedrà la premiazione dei migliori capi della Razza Piemontese e la partecipazione delle scuole con il concorso “La mia fattoria ideale”. Ad arricchire l’area espositiva ci saranno trattori d'epoca, vivaisti, piccoli animali e laboratori didattici per famiglie. Nel pomeriggio, alle ore 16, la tradizione incontra il folklore con il concerto gratuito dei Trelilu.

Per chi desidera unire l’attività all'aria aperta alla buona tavola, quest’anno c’è la “Pedalata Gourmet - Pasquetta tra le colline di Bra”. Un itinerario cicloturistico guidato che condurrà i partecipanti alla scoperta dei paesaggi vitivinicoli circostanti, con tappe degustazione dedicate ai prodotti d’eccellenza. Un’occasione per vivere la Pasquetta in modo sostenibile, ammirando i panorami del Roero e gustando le specialità locali (info e prenotazioni su www.cuneoalps.it ).

Da piazza Giolitti, la festa coinvolgerà poi l'intera città: dalle 8 alle 19, le vie del centro ospiteranno infatti la tradizionale fiera mercato, mentre i musei cittadini saranno aperti per l’intera giornata, con ingresso gratuito per tutti i residenti a Bra (info su www.museidibra.it ).