PoEM torna in Langa con la "Meditazione sul Vangelo di Giovanni": appuntamento a Montelupo Albese

Domenica 5 aprile a partire dalle ore 17 il Salone Polifunzionale di Montelupo Albese (via San Bonaventura) ospita il ritorno dei POtenziali Evocati Multimediali per Resté con la “Meditazione sul Vangelo di Giovanni”, un’esperienza teatrale contemporanea guidata da Gabriele Vacis e Roberto Tarasco con le attrici e gli attori di PoEM.



A conclusione della residenza artistica che si è svolta nel mese di febbraio, il percorso di PoEM per Resté trova ritorna con una nuova forma di restituzione scenica. Durante la permanenza a Rodello, la compagnia ha condiviso con la comunità momenti significativi del proprio lavoro, a partire da sabato 21 febbrai con la "Meditazione sul Vangelo della Prosperità" di Gabriele Vacis, per concludersi giovedì 26 febbraio, con la prova aperta del collettivo PoEM presso il Salone della Residenza Rodello: due appuntamenti che hanno offerto un’occasione unica per osservare da vicino il processo creativo degli artisti e delle artiste, intuizioni, dinamiche e sperimentazioni. "La Meditazione sul Vangelo di Giovanni" rappresenta un momento di riflessione dove la materia apre un dialogo tra memoria, emozioni e coscienza contemporanea che parla alle nuove generazioni.

PoEM è una compagnia nata nel 2021 dall’incontro tra giovani attori formati alla Scuola del Teatro Stabile di Torino e guidati da Gabriele Vacis e Roberto Tarasco, insieme promuovono un teatro aperto, inclusivo e fortemente connesso con la comunità con la volontà di creare uno spazio in cui arte, pedagogia e relazione si intrecciano.