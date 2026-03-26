Ad Alba terza variazione di bilancio: 606mila euro per il personale e un sostegno ai progetti educativi

È una variazione che, più che aprire nuovi scenari, mette ordine a partite già note e attese. Il Consiglio comunale di Alba approverà la terza variazione di bilancio 2026, un intervento da 606.650 euro che si concentra in larga parte sul personale e sugli adeguamenti contrattuali maturati negli ultimi mesi.

Il senso della manovra è chiarito direttamente dall’assessore al bilancio Luigi Garassino, che ne sottolinea il carattere tecnico e al tempo stesso inevitabile: “È una variazione non facile da leggere, ma nella sostanza è quasi interamente destinata a spese di personale”.

Il nodo principale riguarda infatti gli arretrati legati al rinnovo del contratto nazionale degli enti locali per il biennio 2022-2024, sottoscritto nelle scorse settimane. Una voce che pesa per oltre l’80% dell’intero importo. “La cifra più rilevante, 530mila euro, deriva da un prelievo dall’avanzo di amministrazione accantonato, che utilizziamo per la liquidazione degli arretrati al personale”, spiega Garassino. “Sono somme che avevamo già previsto e messo da parte: ora vengono riallocate sui capitoli di spesa per procedere ai pagamenti”.

Accanto a questa componente, la variazione include anche un capitolo destinato al personale tecnico coinvolto nelle opere pubbliche. In questo caso si tratta di 66.650 euro, legati agli incentivi per le funzioni tecniche connesse alla progettazione e realizzazione degli interventi. “Sono risorse collegate ai diversi progetti e alle opere pubbliche in corso”, precisa l’assessore, delineando una seconda direttrice comunque interna alla macchina amministrativa.

L’unica voce che esce dall’ambito strettamente organizzativo è un contributo da 10mila euro destinato all’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe Roero e Monferrato per il progetto “Alba Creative Kids. Sottobosco”. Un’iniziativa già sostenuta dalla Fondazione CRC e sviluppata nell’ambito del Museo del Tartufo, rivolta alle giovani generazioni. “È un progetto educativo dedicato ai giovani, inserito in un percorso già avviato”, chiarisce Garassino.

Nel complesso, dunque, una variazione che non introduce nuove politiche ma consolida impegni già assunti, con un equilibrio interamente costruito sulla parte corrente del bilancio. “È un intervento tecnico, ma necessario per dare copertura a spese già previste e garantire la corretta gestione delle risorse”, sintetizza l’assessore.

All’orizzonte, intanto, si profila già il prossimo passaggio contabile: il rendiconto 2025, che porterà con sé un livello di analisi più ampio e politicamente più rilevante.