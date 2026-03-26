Ex Caserma Montezemolo, in Consiglio la Giunta conferma sopralluogo il 15 aprile

Tempi, progetto e alberature. Lo stato di avanzamento dei lavori sull’ex Caserma Montezemolo è tornato al centro del dibattito in Consiglio comunale di Cuneo, con l’interpellanza del consigliere Claudio Bongiovanni (Cuneo Mia), che ha ripercorso le tappe del progetto di riqualificazione dell’area destinata a diventare il Bosco Urbano Montezemolo (BUM).

Il tema era già stato affrontato nella commissione consiliare congiunta II e IV del 17 febbraio, alla presenza degli assessori all'Urbanistica Alessandro Spedale e alla MetroMontagna Sara Tomatis insieme ai progettisti e alle imprese incaricate dei lavori. In quella sede era stato presentato anche il nuovo nome del progetto, scelto attraverso un sondaggio online che ha coinvolto oltre mille cittadini.

L’obiettivo dell’intervento è trasformare l’ex area militare in un grande parco urbano aperto, pensato come punto di connessione tra la città e la montagna, con spazi verdi, percorsi ciclopedonali e un’area eventi.

Tra le novità emerse, anche la volontà di abbattere il muro di cinta che separa la caserma dal Parco Parri, per creare un continuum verde di circa 100mila metri quadrati complessivi. Il progetto prevede circa 31.800 mq restituiti alla città, oltre 17.500 mq di prato, la conservazione di 102 alberi esistenti e la piantumazione di ulteriori 100 nuove alberature.

Durante il dibattito in aula, si è unito all'interpellanza di Bongiovanni anche Sturlese (Cuneo per i Beni Comuni) che ha espresso perplessità sul percorso progettuale e sul cambiamento di visione rispetto alle ipotesi iniziali.

“Intervengo per esternare tutta la mia malinconia per quello che è stato un bel sogno che si era sviluppato attorno al progetto, legato anche all’Agenda 2030” ha detto.

Il consigliere ha ricordato il dibattito avviato negli anni precedenti sulla destinazione dell’area.

“Attorno al 2018 si era sviluppato un enorme ed entusiasmante dibattito sulla destinazione di questa ex caserma, con un coinvolgimento anche di giovani architetti a livello europeo. Si discuteva se dovesse essere un’area commerciale, un auditorium o uno spazio con forte valenza turistico-culturale”.

Secondo Sturlese, le modifiche successive avrebbero rallentato il percorso. Un cambiamento che, a suo avviso, avrebbe ridotto l’entusiasmo iniziale.



La risposta dell’assessore Spedale

A rispondere è stata l’assessore Spedale, che ha ricordato come il nome BUM sia stato scelto attraverso un percorso partecipato.

“Il nome è stato scelto con un sondaggio a cui hanno partecipato più di mille persone, con una vittoria molto netta, arrivata al 48% dei consensi”.

L’assessore ha sottolineato la continuità del progetto con il percorso avviato anni fa.

“L’Agenda urbana parte dal 2017, ricordo bene il concorso europeo e le discussioni pubbliche di quel periodo. È stato un percorso lungo, che oggi è positivo poter portare avanti fino alla conclusione”.

Sul tema delle tempistiche, Spedale ha spiegato le ragioni dei rallentamenti.

“Il processo ha registrato un prolungamento rispetto ai tempi inizialmente previsti per la necessità di effettuare un rilievo manuale dell’intera area, mai accatastata in modo completo”.

Un lavoro che, per ragioni legate alla presenza di funzioni militari, non poteva essere affidato all’esterno.

“Il Demanio ha richiesto che l’attività fosse svolta da un unico funzionario interno all’ente per salvaguardare il segreto militare, poiché la caserma è ancora in parte utilizzata per tali scopi”.

La documentazione sarebbe comunque in fase avanzata.

“Spero nei prossimi mesi di riuscire a portare la buona notizia della conclusione dell’iter”.

Accolta anche la richiesta di sopralluogo avanzata dai consiglieri.

“Il sopralluogo è pianificato per il 15 aprile alle ore 16, alla presenza dei tecnici”.

Per quanto riguarda l’edificio principale, l’assessore ha ribadito la volontà di mantenere una struttura flessibile.

“Il fabbricato è pensato nell’ottica della massima flessibilità di utilizzo, con spazi modulabili e una parte destinata alla somministrazione, per permettere anche momenti di aggregazione”.

L’obiettivo è creare un punto di riferimento per il territorio.

“Si parla di un hub territoriale, un fabbricato al servizio della comunità locale ma anche delle vallate, coerente con la vocazione di Cuneo come porta delle montagne”.



Tomatis: “Più permeabilità del suolo e maggiore integrazione con il Parco Parri”

L’assessora Tomatis ha evidenziato come le modifiche progettuali abbiano migliorato l’integrazione ambientale dell’area.

“Gli aggiustamenti fatti negli ultimi mesi sono finalizzati a rendere l’area più contemporanea e più sensibile ai temi della sicurezza e della fruizione degli spazi”.

Tra gli interventi principali, la riduzione delle superfici impermeabili e la maggiore continuità con il verde esistente.

“È stato previsto l’abbassamento del muro che divideva l’ex caserma dal Parco Parri per evitare barriere fisiche e creare un unico sistema verde”.

Sul tema delle alberature, Tomatis ha ribadito i dati già illustrati in commissione.

“Sono state conservate 102 alberature esistenti e ne saranno piantate 100 nuove. Gli abbattimenti hanno riguardato circa 150 piante, molte delle quali specie alloctone invasive presenti nella blacklist regionale o alberi pericolanti a causa della mancanza di manutenzione negli ultimi 25 anni”.

L’intervento ha anche migliorato la permeabilità del terreno.

“La larghezza della strada interna è stata ridotta da 10 metri a circa 4,5-5 metri, con un incremento della superficie permeabile di oltre 3.100 metri quadrati”.

Secondo l’assessora, l’obiettivo è garantire una fruizione immediata del parco.

“Abbiamo conservato il viale alberato che crea una barriera naturale verso l’area eventi e consente un utilizzo ombreggiato già nel periodo estivo”.



Bongiovanni: “per molti è stata una strage di alberi”

Nella replica, il consigliere Bongiovanni ha ribadito le proprie perplessità sulla gestione del patrimonio arboreo.

“Le fotografie rappresentano per molti sostenitori dell’ambiente quella che appare come una strage di alberi. Alcuni erano malati, ma non molti”.

Il consigliere ha citato alcune specie presenti nell’area.

“Tra gli esempi ci sono alianto, quercia rossa, acero americano, paulonia e robinia, specie considerate invasive ma che secondo alcuni studi potrebbero offrire vantaggi in termini di adattamento al cambiamento climatico”.

Secondo Bongiovanni sarebbe stato utile un maggiore coinvolgimento.

“Si poteva avere una partecipazione e una condivisione più ampia. In oltre un anno di lavori sono state diverse le richieste di sopralluogo e questo non favorisce la fiducia”.

Un giudizio prudente anche sull’edificio previsto.

“Abbiamo capito che ci sarà uno spazio di somministrazione, come spesso accade nelle operazioni di riqualificazione. Vedremo il risultato finale”.

Il consigliere ha comunque accolto positivamente la conservazione del viale alberato.

“Per fortuna il viale alberato è stato mantenuto ed è molto bello. Ora sarà importante valutare quanto verde effettivamente resterà rispetto a prima”.

Il confronto proseguirà nelle prossime settimane con il sopralluogo già calendarizzato, passaggio ritenuto importante dai consiglieri per verificare direttamente lo stato di avanzamento dei lavori e l’evoluzione del progetto del futuro Bosco Urbano Montezemolo.