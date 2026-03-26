Saluzzo, dall’assemblea di “Insieme si può” dure repliche alle minoranze: “Non ci adegueremo al vostro sistema”

Si è tenuta martedì sera a Saluzzo, nei locali del circolo Interno 2, la consueta assemblea annuale di “Insieme si può”, l’associazione politica che rappresenta l’attuale maggioranza consiliare presieduta da Luca Ellena.

Poco meno di un centinaio i partecipanti, per lo più amministratori, insieme a soggetti che fanno parte di enti di emanazione comunale, ma anche semplici sostenitori e simpatizzanti.

Un’occasione per fare un “tagliando” dell’amministrazione guidata da Franco Demaria a quasi due anni dal suo insediamento.

[L'intervento del sindaco Franco Demaria]

La prima parte dell’incontro ha visto protagonista proprio il sindaco Demaria, il quale ha illustrato lo stato dell’arte delle iniziative realizzate e di quelle in cantiere.

Trattandosi di un contesto politico, più che amministrativo, era normale che la discussione cadesse sui rapporti con le minoranze di centrodestra, fattisi particolarmente tesi in queste ultime settimane.

Demaria, a questo proposito, a conclusione della sua disamina amministrativa, ha espresso amarezza per la situazione.

“Pensavo – ha detto - che il duro clima che aveva caratterizzato la campagna elettorale del 2024 cambiasse dopo le elezioni ma purtroppo così non è stato e in questi ultimi giorni è andato accentuandosi”.

Il sindaco ha citato la diffida delle opposizioni sull’Ala di piazza Cavour, l’esposto in Prefettura contro il presidente del Consiglio comunale (fatto di cui ancora non si era a conoscenza) e la polemica sulla nomina comunale in Fondazione CrSaluzzo.

“Poteva esserci un bando oppure la prerogativa del sindaco. Ho scelto questa seconda strada – ha spiegato - dando per scontata la riconferma del nostro rappresentante (Alida Anelli)."

“Poteva nascere su questo tema una normale discussione politica e invece si presenta una narrazione che trasforma una scelta amministrativa, legittima e prevista tra le prerogative del sindaco, – ha affermato Demaria – in una vicenda dai toni giudiziari con esposti a Prefettura, Mef, Ministero dell’Interno, Autority Anticorruzione. Spiace che ogni cosa venga presa come un affronto. Il confronto – ha ancora osservato Demaria – è sempre possibile , ma torniamo dentro ad un perimetro politico, senza forzature, e senza farci trascinare sul terreno della polemica”.

Ma se il sindaco, anche in virtù del suo ruolo istituzionale, non è andato oltre “l’amarezza personale”, ben più dure sono state le considerazioni venute da altri esponenti di Insieme.

Se l’ex sindaco Paolo Allemano ha parlato – rivolto indirettamente alle minoranze – di “antagonismo quasi esistenziale”, gli affondi più marcati sono arrivati dal capogruppo di maggioranza Nicolò Valenzano, dalla vicesindaca Francesca Neberti e dal predecessore di Demaria, Mauro Calderoni, oggi consigliere regionale Pd.

[L'intervento della vicesindaca Francesca Neberti]

“Le minoranze – ha sostenuto Valenzano – fanno un cattivo servizio alla città portando sul piano giuridico-legale temi che dovrebbero essere oggetto di confronto dialettico nelle sedi preposte, commissioni e consiglio comunale. Sbagliano il loro obiettivo se pensano di ottenere risultati seminando zizzania”.

[L'intervento del capogruppo di maggioranza Nicolò Valenzano]

“Vorremmo – ha affermato dal canto suo Neberti - un confronto diverso, che abbiamo tentato in vari modi, ma questi ultimi episodi fanno crescere in noi il sospetto che gli attacchi smisurati che ci vengono rivolti siano frutto di mancanza di idee, scarsa conoscenza dei meccanismi della macchina comunale, senza considerare il poco garbo istituzionale. Non capiamo dove vogliano andare forse perché non lo sanno nemmeno loro. Noi – ha assicurato la vicesindaca – andremo comunque avanti per la nostra strada senza farci intimorire e senza adeguarci al sistema che le minoranze vorrebbero imporci”.

Calderoni, in un breve ma non per questo meno aspro intervento, ha rincarato la dose. “La cultura del sospetto che si vuole alimentare è inaccettabile. Non ci faremo trascinare in questo clima così come non ci faremo processare nelle piazze – ha detto evocando Aldo Moro -. Costoro sappiano che la stagione di 'Insieme' non è passeggera: sarà ancora lunga, forte e duratura”.