Lavori per la fibra ottica e cantieri edili: modifiche temporanee alla viabilità ad Alba

Proseguono gli interventi di posa della fibra ottica e i lavori di manutenzione stradale nel centro urbano di Alba, con conseguenti modifiche temporanee alla circolazione veicolare in diverse zone della città.

Via Crispi: A partire da venerdì 27 marzo 2026, in via Crispi sarà istituito un senso unico alternato regolato da semaforo o da movieri, nel tratto compreso tra i civici 1 e 31. La misura resterà in vigore dalle ore 8.00 alle 17.00 fino al termine dei lavori previsti per la posa della fibra ottica (ordinanza n. 63/2026).

Corso Langhe: Nel contro viale di corso Langhe, tra i numeri civici 30 e 38, è previsto il divieto di transito veicolare nella giornata di lunedì 30 marzo 2026, dalle 8.00 alle 17.30, per consentire l’esecuzione degli stessi interventi di cablaggio in fibra (ordinanza n. 64/2026).

Via Vernazza: Sempre il 30 marzo, per lavori edili è disposta la chiusura al traffico di via Vernazza all’altezza del civico 13, dalle 7.30 alle 19.30. Prevista anche l’inversione del senso di marcia in via Alerino Como (tra via Giraudi e via Manzoni) e l’obbligo di svolta a destra verso via Alerino Como per i veicoli provenienti da via Vernazza e via Manzoni. Inoltre, sarà temporaneamente sospesa l’area pedonale all’altezza del varco di piazza Rossetti per permettere il transito dei mezzi diretti in via Manzoni e via Alerino Como.