 / 

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

| 26 marzo 2026, 14:09

De Martino al concerto di Rosalía, al suo fianco Brenda Lodigiani: amore o amicizia?

De Martino al concerto di Rosalía, al suo fianco Brenda Lodigiani: amore o amicizia?

(Adnkronos) -

Da 'Stasera tutto è possibile' all'Unipol Forum per il concerto di Rosalía. Stefano De Martino e Brenda Lodigiani sono stati avvistati ieri insieme tra il pubblico dello show della popstar catalana, interrotto dopo poco a causa di un'intossicazione alimentare che ha costretto l'artista a lasciare il palco.  

Le immagini dei due sugli spalti, diffuse su X, hanno riacceso i rumors su un possibile legame che andrebbe oltre la collaborazione professionale. Non è infatti la prima volta che i due finiscono al centro del gossip.  

 

 

Lodigiani - conduttrice di Bake Off e presenza fissa di Stasera tutto è possibile - e De Martino sono spesso apparsi complici anche fuori dal set. Un'intesa, che secondo molti, lascerebbe intuire qualcosa di più.  

I due non si sono mai esposti chiaramente, mantenendo massimo riserbo sulla loro vita privata, anche se entrambi dovrebbero essere single. Amicizia o qualcosa in più, resta il fatto che il feeling tra i due è evidente.  

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium