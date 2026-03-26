 / 

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

| 26 marzo 2026, 19:37

Italia-Irlanda del Nord 2-0, Tonali e Kean portano Gattuso in finale playoff

Italia-Irlanda del Nord 2-0, Tonali e Kean portano Gattuso in finale playoff

(Adnkronos) - L'Italia vola in finale ai playoff per i Mondiali 2026. Oggi, giovedì 26 marzo, gli azzurri del ct Gennaro Gattuso hanno battuto l'Irlanda del Nord 2-0 alla New Balance Arena di Bergamo nella semifinale degli spareggi per accedere alla fase finale della rassegna iridata di scena il prossimo giugno in Stati Uniti, Messico e Canada. A decidere la sfida le reti di Sandro Tonali al 55' e di Moise Kean all'80'. L'Italia affronterà in finale la Bosnia in trasferta. 

 

La Bosnia si è qualificata battendo 5-3 il Galles a Cardiff dopo i rigori. 

 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium