Confagricoltura Cuneo sul Dl Bollette: “Bene l’emendamento su biogas e biomasse, ma serve una strategia energetica e agricola integrata”

Confagricoltura Cuneo e Piemonte esprimono una prima valutazione positiva per l’approvazione, in X Commissione alla Camera, dell’emendamento al “Decreto Bollette” che introduce correttivi al meccanismo dei prezzi minimi garantiti per gli impianti a biogas e biomasse.

Il provvedimento rappresenta un segnale importante per la continuità produttiva delle imprese agroenergetiche, riconoscendo il ruolo degli impianti integrati nei processi produttivi agricoli e la necessità di garantire condizioni minime di esercizio.

“Si tratta di un primo risultato che accogliamo con favore – dichiara il presidente di Confagricoltura Cuneo e Piemonte, Enrico Allasia – perché consente di evitare, almeno in questa fase, un’interruzione improvvisa di un sistema che coinvolge direttamente migliaia di aziende agricole e una parte rilevante della produzione energetica rinnovabile del Paese”.

Il comparto del biogas agricolo rappresenta infatti una componente strutturale dell’economia agricola nazionale e piemontese: il provvedimento in Piemonte interessa 250 impianti e coinvolge circa 3.000 aziende agricole in un sistema che integra gestione dei reflui, produzione energetica e sostenibilità agronomica, contribuendo alla stabilità economica delle imprese agricole. “L’emendamento migliora il quadro – prosegue Allasia – ma non risolve definitivamente il problema: la prospettiva di riduzione progressiva dei sostegni e l’incertezza regolatoria continuano a pesare sulle scelte imprenditoriali e sugli investimenti”.

In un contesto internazionale caratterizzato da forti tensioni geopolitiche, con la crisi in Medio Oriente che sta determinando un nuovo aumento dei prezzi di petrolio e gas, il tema dell’autonomia energetica, sottolinea Confagricoltura Piemonte, torna al centro del dibattito. “L’attuale scenario – evidenzia Allasia – dimostra che il tema dell’approvvigionamento energetico è strategico per il Paese. I costi dell’energia stanno tornando a crescere e questo impatta direttamente sulla competitività delle imprese agricole. In questa prospettiva, il biogas agricolo e le biomasse rappresentano una risorsa concreta, programmabile e radicata nei territori. Le agroenergie – aggiunge il presidente di Confagricoltura Cuneo e Piemonte – non sono un settore accessorio, ma una componente essenziale del sistema produttivo. Consentono di valorizzare sottoprodotti agricoli, ridurre le emissioni e generare energia rinnovabile in modo continuo”.

Per Confagricoltura Cuneo e Piemonte serve un piano energetico nazionale “che riconosca pienamente il ruolo dell’agricoltura – conclude Enrico Allasia – e che sia strettamente integrato con un piano agricolo nazionale. Agricoltura ed energia sono due facce della stessa medaglia: insieme garantiscono sicurezza alimentare ed energetica. Senza questa integrazione, il rischio è quello di indebolire entrambe”.