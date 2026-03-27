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Altri sport | 27 marzo 2026, 09:51

TENNIS / A Diego Dossola il Torneo iTuttoInLega Onnicar organizzato dall'Asd Lisport di Alba

Il tennista canellese si è aggiudicato la quinta edizione del torneo battendo in finale Andrea Brunetto

TENNIS / A Diego Dossola il Torneo iTuttoInLega Onnicar organizzato dall'Asd Lisport di Alba

Diego Dossola, tennista classificato 4.1 e portacolori del Us Acli Tennis Canelli, fa sua la quinta edizione del Torneo di tennis maschile iTuttoInLega Onnicar lim 4° cat, che ha raccolto il massimo dei partecipanti previsti (45).

La finale contro Andrea Brunetto (tesserato TC Crocicchio, class 4.1) non è stata semplice. Brunetto, un vero e proprio muro, ha contenuto gran parte degli attacchi di Dossola, il quale si è però imposto con il punteggio 57 64 10/8.

L’associazione LiSport ringrazia il giudice arbitro Fausto Cardinale per la gestione del tabellone e l’organizzazione delle gare, e ringrazia la ditta iTuttoinLega Onnicar e il suo direttore Dario Bianchi per il costante sostegno alla manifestazione.

C. S.

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