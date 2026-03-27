A Fossano arriva “La Spesa Sballata”: fare la spesa senza imballaggi è possibile

Ridurre i rifiuti partendo da un gesto quotidiano come fare la spesa. Con questo obiettivo nasce a Fossano La Spesa Sballata, progetto promosso dalla Fondazione NoiAltri per incentivare un modello di consumo più sostenibile e rafforzare le relazioni di comunità sul territorio.

L’iniziativa, che prende ispirazione dall’esperienza già avviata qualche anno fa a Varese, invita cittadini e cittadine a portare da casa contenitori riutilizzabili – puliti e idonei al contatto alimentare – per acquistare prodotti freschi nei negozi di prossimità, evitando così l’utilizzo di imballaggi usa e getta.

La Spesa Sballata nasce dalla consapevolezza che la transizione ecologica richiede il coinvolgimento attivo della comunità e il cambiamento delle pratiche quotidiane. Riciclare, infatti, non basta: è necessario ridurre i rifiuti alla fonte, modificando il modo in cui acquistiamo e consumiamo. Il progetto si inserisce nel quadro delle politiche europee e nazionali per la riduzione della plastica monouso: in Italia la possibilità di utilizzare contenitori riutilizzabili portati da casa è prevista dal Decreto Clima (L.141/2019). Grazie alla collaborazione con ASL CN1, il progetto si sviluppa nel pieno rispetto delle normative igienico-sanitarie HACCP, con procedure e linee guida dedicate per esercenti e clienti.

A Fossano l’iniziativa assume una dimensione particolarmente significativa grazie alla rete territoriale che la sostiene: una collaborazione concreta che coinvolge associazioni, realtà sociali, enti tecnici e istituzioni locali. La Spesa Sballata è infatti promossa dalla Fondazione NoiAltri, con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, il patrocinio della Regione Piemonte e la partecipazione di numerosi partner: Comune di Fossano, ASCOM Fossano, ASL CN1, Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente (CSEA), associazioni Arcipelago, A.S.F.O. associazione senegalese di Fossano, Comunità di Mussulmani di Fossano e Dintorni e i 7 Borghi di Fossano.

La Spesa Sballata coinvolge attivamente commercianti, cittadini e volontari. I negozi di prossimità possono aderire accogliendo i contenitori riutilizzabili portati dai clienti, rafforzando così il rapporto con una clientela sempre più attenta alla sostenibilità. Le famiglie e i consumatori possono, d’altro canto, trasformare la spesa quotidiana in un gesto responsabile e consapevole.

Per promuovere il progetto sul territorio, supportando commercianti e cittadini nella transizione verso l’uso dei contenitori riutilizzabili, sono già stati formati oltre 40 volontari. Parallelamente, sono stati realizzati incontri dedicati ai commercianti, con l'obiettivo di illustrare i contenuti della proposta e le modalità di adesione.

L’iniziativa è stata presentata ufficialmente al pubblico giovedì 26 marzo presso il Municipio di Fossano. Sono intervenuti Anna Rottondo (Presidente Fondazione NoiAltri), Giacomo Pellegrino (Assessore Comune di Fossano), Paolo Germiniasi (Direttore ASCOM Fossano), Claudia Bianco (funzionaria Regione Piemonte), Ezio Raviola (Consigliere della Fondazione Compagnia di San Paolo), Mario Barale (Vicepresidente CSEA), Gianni Panetto (Presidente Associazione L’Arcipelago). Con La Spesa Sballata, Fossano si candida a diventare un laboratorio di buone pratiche ambientali e partecipazione civica. Attraverso il coinvolgimento attivo di cittadini, negozi di prossimità e volontari, il progetto punta a dimostrare che la transizione ecologica può partire anche da gesti semplici e condivisi, capaci di generare un impatto concreto sull’ambiente e rafforzare il senso di comunità.

"Con La Spesa Sballata, la Fondazione NoiAltri rafforza il proprio impegno sul territorio, promuovendo un’iniziativa che unisce tutela dell’ambiente e coesione sociale», afferma Anna Rottondo, Presidente Fondazione NoiAltri. «Siamo molto orgogliosi della rete che si è creata attorno a questa iniziativa: una collaborazione tra istituzioni, associazioni, commercianti e cittadini che crediamo possa davvero fare la differenza. Grazie al contributo di tutte e tutti, potremo diffondere sul territorio una nuova cultura del consumo, più consapevole e sostenibile»"

"La Regione sostiene con il Patrocinio questa iniziativa i cui obiettivi di sostenibilità ambientale sono coerenti con la Strategia Regionale di Sviluppo sostenibile e con le politiche regionali per la riduzione dei rifiuti e per l’economia circolare, in particolare per quanto riguarda la riduzione degli imballaggi in plastica monouso e la sensibilizzazione ed il coinvolgimento della cittadinanza», sottolinea Claudia Bianco, Funzionaria di Regione Piemonte. «Fossano rappresenta la prima iniziativa in Piemonte di “Spesa sballata” che coinvolge tutta la comunità, non solo a livello sperimentale. Continueremo a seguire questa esperienza con molto interesse, confidando che Fossano diventi una “buona pratica” da diffondere ed esportare sul territorio regionale".





